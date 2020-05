Covid-19 : Ousmane Dembélé privé de test

FB

Certains sont privés de goûter, d'autres de test.Si tous les joueurs du Barça seront testés au Covid-19 ce mercredi, dans l'objectif de reprendre les entraînements, puis les matchs de Liga le plus rapidement possible, un joueur manquera à l'appel selon la Cadena SER : Ousmane Dembélé. Et cette fois, aucun rapport avec une partie de Playstation tard dans la nuit et un problème de réveil.En effet, depuis sa grave blessure en février , Dembélé n'apparaît plus dans la liste des joueurs de Barcelone qualifiés pour jouer en championnat. Et le protocole sanitaire est clair : seuls ceux figurant sur cette liste pourront être testés. En outre, l'ailier de 22 ans ne pourra pas faire son retour sur les pelouses espagnoles en juillet, le règlement de la Liga contraignant un joueur désinscrit de la liste à la suite d'une longue blessure à respecter une absence d'au moins cinq mois après une opération.Vivement la rentrée, la vraie.