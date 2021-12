Covid-19 : À Renac, une soirée tartiflette provoque un cluster

FG

Soirée tartiflette, lendemains casse-têtes.La vie paisible menée par l'Hermine de Renac, en Ille-et-Vilaine, a été troublée ces derniers jours par la Covid-19. En effet, après avoir organisé une soirée tartiflette rassemblant 120 personnes dans la salle des fêtes de la petite commune (environ 1000 habitants) le 27 novembre dernier, plus de trente cas de Covid-19 ont été détectés, un désastre pour Patrick Baudy, le maire de la ville., a-t-il précisé, alors que des cas de contaminations et des fermetures de classes dans les écoles des villes voisines avaient été décidées quelques jours avant la grande tablée., a temporisé le maire, tandis que l'Agence régionale de santé invite tous les habitants du secteur de six ans et plus à se faire tester gratuitement. Une situation délicate également pour le club, dont les résultats sportifs ne sont pas plus reluisants (huitième de la poule I en deuxième division district d'Ille-et-Vilaine).La prochaine fois, ce sera galette-saucisse et chacun chez soi.