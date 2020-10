Couvre feu : Macron veut-il la peau du foot à 7 FSGT ?

La décision d’imposer 6 semaines de couvre-feu dans les grandes métropoles, de 21h à 6h du matin, est tombé comme un coup de massue sur la nuque du peuple français. Ce dernier cherche désormais à comprendre la logique de cette politique sanitaire face à la recrudescence incontestable de l’épidémie. Et parmi les enfants sacrifiés de la nation, se trouvent ces héros des synthés du match en semaine. Ces vaillants défenseurs d’un foot populaire qui se joue à 7 avaient à peine eu le temps de remettre les crampons avant de devoir retourner à Netflix et la PS4. Et ce n’est pas pour autant qu’ils vont s’abonner à Telefoot...

Le dernier match

Les seuls à trinquer

Par Nicolas Kssis Martov

» sourit, à moitié ironique, Maxime de La Section Marseillaise du Ballon , un club «» Le sentiment dominant se niche bien là. Résigné mais sarcastique. Chez les footeux du comité 13 de la FSGT (www.fsgt.org), on ne sait plus à quel saint se vouer. «» se confie pour sa part Romain Quilci du FC Planier , qui évolue le mercredi soir dans la cité phocéenne. A Paris, même son de cloche pour une fois. Anthony Tran, capitaine du Team Zazo , avec son superbe écusson détourné de la Roma, évoque déjà la prestation télévisuelle d’Emmanuel Macron comme une triste date : «Le plus dur ne réside pas en soi dans la décision - le confinement avait été plutôt bien accepté par des footballeurs qui mesuraient la nécessité de sauver des vies. Néanmoins cette fois, se dégage d’abord une incompréhension devant un choix presque illogique, ou du moins hypocrite. «, rapporte Romain Quilci du FC Planier,» Chez les South Losers , beaucoup redoutent de servir de bouc émissaire, au détriment de la réalité : «, détaille Mathhieu.Cyril Domanico, de l’AS Canal Plus , équipe certes à 11 en FSGT, mais du lundi soir, on pointe surtout les contradictions et surtout la dimension contre-productive, y compris socialement, du couperet gouvernemental : «Enfin, le footballeurs amateur en semaine a aussi l'impression d'être un peu le seul à trinquer : «, continue-t-on au FC Planier,» Et nos camarades des froids terrains de la ceinture parisienne de se creuser les méninges pour saisir les justifications pour une pareille iniquité : « Encore une fois c’est le foot amateur qui trinque en premiee, s’agace Thomas Signollet des Ateliers FC (rires) » . La FSGT a, d’ailleurs, par communiqué de presse , demandé une dérogation également pour le sport amateur...