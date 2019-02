Coutinho, pas encore gros

À Lyon, Coutinho pourrait démarrer sur le banc à l'occasion du huitième de finale aller de Ligue des champions. Une habitude pour le Brésilien, qui subit actuellement la concurrence d'Ousmane Dembélé et qui n'a pas encore convaincu en Catalogne depuis son arrivée en provenance de Liverpool il y un an.

Dembélé ? Oui, mais Busquets et Messi, aussi

Choix de luxe

Par Florian Cadu

Rien ne dit, et surtout pas sa forme actuelle, qu'il rééditera un autre exploit. Mais il y a un peu plus d'un an et un mois, Coutinho entrait dans l'histoire du FC Barcelone. Pour une somme estimée à 120 millions d'euros, le Brésilien était en effet transféré de Liverpool au club catalan et devenait ainsi la recrue la plus chère de l'entité. C'est dire si l'on comptait sur le nouvel arrivant, qui ambitionnait de passer un cap après cinq années passées à faire kiffer leset qui visait la Coupe du monde avec sa nation. En quelques mois, le bonhomme a malheureusement pour lui vu Ousmane Dembélé soulever le titre mondial et la concurrence du Français faire foirer pas mal de ses plans. À tel point qu'il pourrait, une fois de plus, faire banquette à Lyon ce mardi soir à l'occasion du huitième de finale aller de Ligue des champions.Si les deux « rivaux » se sont partagé un temps de jeu équivalent depuis l'été (22 titularisations toutes compétitions confondues pour l'ancien du Borussia Dortmund et du Stade rennais, 24 pour l'ex-Interiste), le Bleu – sous condition d'être en forme – est aujourd'hui considéré par Ernesto Valverde comme l'ailier gauche de la formation. Impensable au regard du prix du Sud-Américain, dont le statut se rapproche de plus en plus du remplaçant de luxe. «, déclarait d'ailleurs son technicien face à la presse au milieu du mois de janvier, reconnaissant ainsi la tendance du moment.Un conseil directement adressé à Coutinho. Car si ce dernier n'a pas encore réussi à s'installer durablement dans le onze de Valverde, ce n'est pas seulement à cause du talent de Dembélé. Malgré une adaptation qui a semblé se dérouler à merveille lors des premières semaines 2018 (huit buts en Liga en seize titularisations, deux en quatre de Coupe du Roi), l'esthète paraît finalement avoir du mal à se caler sur l'identité du FCB. Sans doute davantage à l'aise dans un jeu de transition (observé à Liverpool) que de possession et plus efficace dans la recherche de rythme que dans celle du contrôle, l'instinct technique du petit Philippe galère un peu à s'entendre avec le pragmatisme tactique de Sergio Busquets. Ses statistiques s'en ressentent (quatre réalisations et deux passes décisives seulement en championnat), son influence sur le jeuaussi et sa faculté de sourire également.Et puis, l'doit désormais rester dans une pénombre qu'il avait oubliée en Angleterre pour laisser la lumière à un certain Lionel Messi. «, a, dans le même esprit, noté Cafu dans les colonnes de» Autrement dit, l'homme le plus coûteux du Barça qui avait pris l'habitude de rayonner et qui avait goûté à l'agréable sensation d'être la star parmi ses partenaires est condamné à n'être qu'un commis de cuisine au service du chef gastronomique. Il savait à quelle sauce il allait être mangé, et a signé en connaissant le menu ? Oui, mais encore faut-il le digérer., a cependant détendu le président Josep Maria Bartomeu en conférence de presse récemment, tenant à calmer le jeu à propos de son joueur qui conserve une énorme cote sportive (et donc économique) aux yeux des autres dirigeants européens.» Sauf qu'aux côtés de Messi et Luis Suárez dans la ligne offensive barcelonaise, il ne reste qu'une place.L'international de 26 piges peut-il trouver la sienne au milieu du 4-3-3 de son coach, là où certains l'imaginaient en successeur d'Andrés Iniesta ? Ce ne sera vraisemblablement pas le cas au Groupama Stadium, où Valverde devrait privilégier un entrejeu lui permettant une certaine maîtrise (Busquets, Sergi Roberto) et lui offrant un soupçon d'expérience voire d'agressivité (Busquets, Ivan Rakitić, Arturo Vidal). Mais attention, amis lyonnais : un garçon d'une telle qualité sur le banc n'est pas forcément bon signe.