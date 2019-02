Courtois-Solari-Morata, les retrouvailles

Ce samedi après-midi, trois hommes vont retrouver leur ex à l'occasion du derby madrilène. Côté Atlético, Álvaro Morata s'apprête à revoir une Maison-Blanche où il n'a jamais véritablement eu sa chance, tandis qu'au Real, Thibaut Courtois et Santiago Solari tenteront de faire tomber des Colchoneros avec qui ils ont vécu de belles aventures par le passé.

Morata, dernier de la liste

Courtois-Solari, chemins pas si similaires

Par Florian Cadu

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

Chaque match connaît son lot de retrouvailles. Il demeure en effet assez rare que sur deux effectifs donnés se rencontrant, aucun joueur ne soit passé d'une manière ou d'une autre par l'autre camp. Mais lors d'un Atlético de Madrid-Real Madrid, c'est quelque peu différent. Parce que les deux rivaux, pléonasme, se détestent, et parce que ceux qui ont fréquenté les deux clubs de l'intérieur ne sont pas si nombreux que ça. Voilà pourquoi le derby le plus médiatique de la capitale espagnole comptant pour la 23journée de Liga et disputé ce samedi sera particulier pour trois hommes.Leur nom ? Álvaro Morata, Thibaut Courtois et Santiago Solari. Leur fonction et employeur respectif ? Attaquant de l'Atlético, gardien de but du Real, entraîneur du Real. Leur point commun ? Avoir porté les deux maillots qui se feront face ce week-end au Wanda Metropolitano. Deux lignes dans leur carrière de footballeur qui ne sont pas toujours faciles à porter.Morata, d'abord. Seul Madrilène de naissance parmi le trio, l'avant-centre est le cas le plus récent à avoir choisi de « trahir » une des deux entités de sa ville. Ancien ramasseur de balle de l'Atlético chez qui il a fait ses premiers pas dans le foot avant d'intégrer le centre de formation puis l'équipe première du Real – pour qui il n'a disputé qu'une seule saison pleine, en 2016-2017 –, l'Espagnol vient d'être prêté par Chelsea aux Matelassiers. Dans son nouvel environnement, l'opinion est pour le moment divisée, les supporters ne sachant pas vraiment s'ils doivent accepter un ex-pensionnaire de l'ennemi aussi facilement . Le voir ouvrir son compteur but les aiderait sûrement à faire leur choix, surtout devant desqui le détestent et dont les cages sont défendues par un certain... Courtois.Les deux bonhommes se connaissent bien. Il y a encore quelques mois, ils défendaient d'ailleurs le même blason londonien. Sous la tunique bleue, Álvaro et Thibaut ont composé les deux extrémités de la(quand ils n'étaient pas sur le banc ou blessés) durant une saison, le temps de remporter ensemble une Coupe d'Angleterre. Mais ils se connaissent également très bien en tant qu'adversaires : le dernier rempart s'est mis sur le chemin du buteur à quatre reprises (en 2013 et 2014). Et si le premier, qui gardait alors la maison des, n'a jamais encaissé de pion de la part du second, qui évoluait quant à lui au Real, il ne l'a battu qu'à une seule reprise (pour trois défaites).Courtois se doit donc de rééquilibrer ce bilan personnel. Pour que son Real dépasse l'Atlético (qui constitue actuellement le dauphin de Barcelone au classement avec deux points d'avance), mais aussi pour prouver que sa décision de « tromper » les Matelassiers (avec qui il a connu énormément de succès) pour les Galactiques avait du sens sportivement parlant. Sans victoire ni gloire ni trophée, le Belge ne rentrera pas dans les cœurs des fans de la Maison-Blanche, organe vital cassé chez ceux desquand ces derniers pensent au portier qui ne leur inspire plus que de la haine Et Solari, alors ? Lorsqu'il était encore milieu de terrain, et bien avant de jouer aux côtés de Diego Simeone à San Lorenzo, le gaucher a couru ses premières minutes européennes au sein de l'Atlético, où son style argentin séduit. Un année et demie après sa signature, en 1999, le Real rachète pourtant sa clause libératoire pour quelques millions et démarre l'histoire d'amour avec l'actuel successeur de Julen Lopetegui, remportant deux championnats et une Ligue des champions en sa compagnie. De quoi choisir son camp, comme il l'assume face à la presse : «» De quoi proposer des retrouvailles cordiales... et potentiellement sanglantes.