Courtois au Real, Kovacic prêté à Chelsea

1.41k

We have tonight agreed terms with Real Madrid for the transfer of Thibaut Courtois, subject to the agreement of personal terms and a medical. As part of the deal, Mateo Kovacic will join Chelsea on a season-long loan.https://t.co/WXhHzEdf6D — Chelsea FC (@ChelseaFC) 8 août 2018

GA

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

La fin d'un feuilleton.Le Real a annoncé l'arrivée de Thibaut Courtois mercredi soir pour six ans. Le gardien belge de 26 ans doit passer sa visite médicale jeudi avant de parapher son contrat. Selon les médias espagnols le montant du transfert est de 35 M€. L'ancien joueur de l' Atlético Madrid avait fait savoir ces dernières semaines son envie de retourner dans la capitale espagnole pour des raisons familiales. Il y sera en concurrence avec Keylor Navas qui, lui, n'a aucune envie de se barrer : «» a-t-il lâché à la Cadena Ser et Onda Cero.Lesont quant à eux enregistré l'arrivée en prêt de Mateo Kovacic . Le Croate arrive pour un an a priori. Les deux clubs n'ont pas indiqué si le deal comprenait une option d'achat. En manque de temps de jeu à Madrid, le joueur de 24 ans devrait en avoir plus sous les ordres de Maurizio Sarri . Il pourrait former un milieu à trois avec N'Golo Kanté et Jorginho On a tellement hâte de voir l' Atlético battre le Real 1-0 et Courtois se plaindre à la fin du match : «» .