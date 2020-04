Coups francs de légende (5e) : Et Beckham libéra l'Angleterre...

#5: David Beckham - 2001

Angleterre-Grèce (2-2), éliminatoires du Mondial, 6 octobre 2001

Une formalité à remplir sur fond de polémiques

Gerrard et Scholes sombrent, Beckham rayonne

« Le moment de tirer un trait sur quatre années de douleur, d'amertume, de haine »

Les dernières secondes s'égrènent dans ce qui ressemble à une lente marche funèbre. Au cours d'une rencontre suffocante, haletante, mais surtout frustrante, tout le peuple anglais retient son souffle, suspendu au pied droit d'un seul homme. Celui de David Beckham. Après une faute plus que généreuse accordée aux– Teddy Sheringham se voyant légèrement poussé par Kostas Konstantinidis –, le numéro 7 assorti du brassard de capitaine au bras se saisit du cuir aux 25 mètres. Il le dépose délicatement avant de reculer de quelques pas, l'air altier, le regard lointain déjà tourné vers sa cible. Avec l'équilibre parfait au moment d'offrir cette caresse inoubliable. D'un coup de patte dont lui seul a le secret, le milieu de terrain nettoie la lucarne gauche d'Antónios Nikopolídis alias George Clooney. L'explosion de joie, devant cette tribune de Stretford End qu'il connaît tant à Old Trafford, est presque inespérée. Dans le temps additionnel d'un match à l'enjeu immense contre la Grèce, Beckham vient d'égaliser (2-2), mais surtout de tamponner le passeport de l'Angleterre pour la Coupe du monde 2002, au Japon et en Corée du Sud. Ce 6 octobre 2001, le miracle est anglais. La tragédie, elle, est grecque.Si le soulagement est tel, c'est que rien ne prédestinait un tel scénario. Avant le coup d'envoi, l'Angleterre de Sven-Göran Eriksson est en tête du groupe 9 devant l'Allemagne, grâce à une meilleure différence de buts. Les Anglais reviennent pourtant de loin. Un an plus tôt, presque jour pour jour, lespointaient à la dernière place de leur groupe après une défaite à domicile face à la(0-1) et un nul concédé en Finlande (0-0). Derrière, ils se sont repris brillamment, se payant même le luxe d'humilier le rival allemand dans son salon (1-5). Un dernier succès suffirait pour décrocher leur billet pour le Mondial (le deuxième du groupe devant alors disputer les barrages, qui en l'occurrence sera contre l'Ukraine). Et ce n'est pas la Grèce, déjà éliminée, minée par des conflits internes et qui reste alors sur trois défaites de rang en déplacement, qui fait figure d'épouvantail. En dépit d'un rapport de forces qui semble clairement déséquilibré, le sélectionneur allemand de l'équipe hellène, Otto Rehhagel, espère jouer un vilain tour aux proclamés favoris., lâche-t-il, sans dissimuler un sourire aux lèvres, en conférence de presse d'avant-match.Même avec les absences annoncées de David Seaman, Nicky Butt, Sol Campbell et surtout Michael Owen, l'Angleterre est sûre de sa force et aborde ce rendez-vous comme une simple formalité., se contente de commenter sobrement Eriksson. Même son de cloche de la part duBeckham, plus investi que jamais dans son rôle :Mais derrière cette quiétude apparente, une affaire extra-sportive ébranle la vie quotidienne du groupe britannique. La veille de rejoindre ses partenaires, Steven Gerrard, révélation de l'année avec Liverpool et affublé du surnomcar lesn'ont jamais perdu en sa présence, a été pris en flagrant délit par desen train de s'enfiler quelques bouteilles lors d'une soirée un brin trop arrosée avec deux amis. Une incartade qui a fait les choux gras des tabloïds anglais, poussant Gerrard à présenter des excuses publiques. Face à la polémique naissante, c'est encore lequi monte au créneau afin de servir de paratonnerre et de rappeler à tous l'unique objectif : la qualification.Sur le papier, le match doit être une partie de plaisir. Sur le terrain, la réalité est finalement tout autre. Trop faciles, presque condescendants envers leurs adversaires, les Anglais, menés par Martyn dans les bois, Neville-Keown-Ferdinand-Cole derrière, Scholes et Gerrard en régulateurs au milieu et une paire Beckham-Barmby chargée d'alimenter le duo liverpuldien formé par Fowler et Heskey, sont fébriles, dominés dans les duels et concèdent plusieurs occasions de Karagounis et Zagorakis. Avant que l'impensable ne se produise. Après un mauvais dégagement défensif, le futur assassin de l'Euro 2004, Ángelos Charistéas, profite de l'erreur pour ouvrir le score sur une reprise croisée (0-1, 35). Le bloc grec aligné en 5-3-2 met à mal le jeu britannique. Symboles de ces maux, Scholes et Gerrard sont méconnaissables, incapables de dicter le rythme du match à leur guise. Sur le front de l'attaque, Fowler et Heskey ne se montrent pas plus inspirés. Quand la mi-temps se profile, seul le pied droit de David Beckham enchante les 66 000 spectateurs réunis dans le Théâtre des Rêves. Seul le milieu illumine alors une pâle sélection anglaise.Au retour des vestiaires, les compères du joueur de Manchester United retrouvent quelques couleurs, galvanisés par l'entrée en jeu d'Andy Cole à la place de Barmby. Pendant que Heskey allume quelques mèches devant les cages de Nikopolídis, Beckham distille sa magie à travers ses fameux coups francs. S'il trouve le cadre à plusieurs reprises, jamais il ne prend à défaut le portier adverse. Du moins, pas encore. Celui qui le fera sera Teddy Sheringham, buteur de la tête sur un coup de pied arrêté de(1-1, 69). L'esquisse de la révolte ? Même pas. Une minute plus tard, les Anglais, trop enorgueillis par l'égalisation acquise, se déconcentrent et laissent Nikolaidis exploiter leurs errements défensifs (1-2, 70). À ce moment précis, l'Allemagne obtient son billet direct pour la Coupe du monde 2002, tandis que l'Angleterre se dirige vers de périlleux barrages. Mais le destin en décidera autrement, infléchi par le sang-froid et le talent d'un seul homme.Au sortir d'une rencontre éprouvante, l'Angleterre jubile. Les Allemands n'ont pu faire mieux qu'un match nul face à la Finlande (0-0), lui offrant la première place sur un plateau. La Grèce, elle, par la voix de son coach, critique ouvertement l'arbitrage de Dick Jol qu'il juge tendancieux., peste un Rehhagel passablement irrité en conférence de presse d'après-match.Peut-être, oui. Mais, ce jour-là, les louanges étaient réservées à un seul homme., lâche Sheringham, éminemment fier, dans un élan de félicité commune. Sven-Göran Eriksson, lui aussi, ira de son hommage personnel :Et quid du ressenti de David Beckham ? Traîné dans la boue et vilipendé dans tout le Royaume après son expulsion contre l'Argentine lors du Mondial 1998, celui qui totalise 115 sélections avec lesracontera, bien des années plus tard, avoir vécu ce fait d'armes comme un acte de rédemption auprès de sa nation :"Je dois le faire, je sais que je peux le faire.""Je vais marquer."Pour l'éternité.