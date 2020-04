Coups francs de légende (2e) : La Mission impossible de Maradona

#2: Diego Maradona - 1985

Napoli-Juventus (1-0), Serie A, 3 novembre 1985

« Je me sentais chez moi, même si c’était une ville de fous »

« J’ai brisé le mythe Platini »

Le coup franc impossible

La dernière éruption du Vésuve remonte à 1944. À moins que le volcan ne se soit réveillé quarante ans plus tard, à une douzaine de kilomètres du cratère, lorsque la ville de Naples a accueilli Diego Maradona, à l’été 1984.» , raconte l’intéressé dans son autobiographie. Histoire vraie ou légende inventée par Maradona, pas de doute sur le fait que Naples était, reste et restera folle de son Diego.Les meilleures années de sa carrière,les aura passées à Naples. Et presque trois décennies après son départ, des drapeaux à l'effigie de Diego flottent encore à chaque match dans les travées du San Paolo., tranche Diego. Comme ce jour de 2005 où son retour en Terre promise oscille entre amour, passion et démence., explique Diego.Pour autant, avant de signer, le génie argentin n’a pas pris la peine de se rencarder sur l’équipe napolitaine, et c’est seulement lorsqu'il débarque en Campanie qu’il se rend compte du niveau faiblard de ses nouveaux partenaires.Neuvième de Serie A en 1982-1983, le Napoli vient de boucler la saison 1983-1984 à une inquiétante onzième place. Pire, à Noël 1984, les Napolitains ne comptent que deux victoires en championnat. Mais la remontée ne va pas tarder. Sous l’impulsion de Maradona, le Napoli empoche le meilleur total de points de la phase retour. C’est Diego qui raconte :"Achetez trois ou quatre joueurs et vendez ceux qui se font siffler par le public. Pour prendre la température, c’est facile, quand je donne le ballon à un coéquipier et qu’il est sifflé : ciao... Sinon, vendez-moi." »Bruno Giordano, Francesco Romano, Andrea Carnevale... viennent renforcer la formation désormais entraînée par Ottavio Bianchi. Car le messie a une mission à accomplir., reprend Diego,Les tifosien ont fait leur représentant, et en retour, le Messie s’est persuadé de rendre grâce à ces Napolitains méprisés par l'Italie du Nord.Le 10 mai 1987, en prenant un point contre la Fiorentina, le Napoli remporte le premierde son histoire, devant la Juve de Platini et Michael Laudrup. Le San Paolo peut exulter. Dans la ville, c'est la liesse. Sur le mur du cimetière de Poggioreale, un message est peint en lettres géantes :Summum du triomphe, le Napoli a vaincu cette saison-là les2-1 au San Paolo et surtout 3-1 au Stadio Comunale., se plaira à raconter Diego. 1990 sera l’année du deuxième titre de champion, le dernier à ce jour. Entre-temps, le Napoli soulève la Coupe UEFA en 1989, en dominant le VfB Stuttgart en finale (2-1, 3-3). Diego a accompli sa mission avant qu’un contrôle positif à la cocaïne après un match contre Bari en mars 1991 ne précipite la fin de son aventure.Parmi ses 115 buts avec le maillot bleu azur, les Napolitains n'oublieront jamais celui face à la Juve, au San Paolo, lors de la saison 1985-1986. À l'époque, la Juve est une montagne pour le Napoli. Comme le mur qui se dresse à cinq mètres devant Maradona à la 28minute, lorsque l'arbitre siffle un coup franc indirect dans la surface turinoise. Cinq mètres, seulement ! Il est impossible de faire passer le ballon au-dessus : le ballon n'a ni le temps, ni la place pour redescendre. Il faut tenter de tirer en force à gauche, en dessous, en plein dedans, ou à droite, tout le monde le sait. Diego Maradona, lui, ne le sait pas. À peine deux pas et une caresse de l'intérieur de son pied gauche plus tard, et le ballon va s'accrocher à la lucarne de Tacconi. La balle a franchi le mur. Victoire 1-0 du Napoli. Encore aujourd'hui, en Italie, on appelle cette actionEn 2019, un documentaire consacré à Maradona (réalisé par Asif Kapadia) dévoilait une archive de la télé italienne de ce 3 novembre 1985. La présentatrice de l'émissionannonçait ceci :