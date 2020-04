Coups francs de légende (1er) : Roberto Carlos, extérieur nuit

#1: Roberto Carlos - 1997

France-Brésil (1-1), tournoi de France, 3 juin 1997

Pire qu’un joueur de District

Virage à gauche sans clignotant

« Je pense que c’est un miracle »

interroge Lilian Thuram, abasourdi. En dix-sept ans de carrière professionnelle, le champion du monde 1998 en a connu, des défenseurs, mais ce qu’a fait Roberto Carlos lors de ce France-Brésil, il n’en revient pas. Non, vraiment, dans ce documentaire de Canal +, Thuram hallucine en entendant le journaliste lui raconter ce qui s’est passé. Et pourtant, ce soir-là, le Français était présent sur le terrain face au Brésilien qui évoluait alors au Real Madrid. Thuram, encore :(...)Si l’on s’attarde sur le détail, Roberto Carlos ne fait pas son lacet : il remonte ses chaussettes. Mais l’idée est la même. En quarts de finale de la Coupe du monde 2006, lorsque Zidane délivre sur coup francpasse décisive pour Thierry Henry, celle du but décisif qui envoie les Bleus dans le dernier carré, Roberto Carlos, qui était chargé du marquage d’Henry, est en train de remonter ses chaussettes à l’entrée de la surface., tranche Willy Sagnol, qui complète les propos de Thuram dans le documentaire. Une manière polie de dire que Roberto Carlos a défendu sur ce coup comme un branquignole. C’est pourtant le même homme qui a marqué un coup franc divin neuf ans auparavant, lors d’un France-Brésil en ouverture du tournoi de France 1997 – en apéritif du Mondial qui allait sacrer les Bleus l’année suivante, encore face à lade Roberto Carlos.Le match se déroule à Lyon. À l’époque, le stade de Gerland est en travaux. Des grands portraits colorés de légendes du foot cachent les travaux derrière le virage Sud. Cela tombe bien, le chef-d’œuvre va arriver face au virage Nord, précisément à la 22minute, quand Didier Deschamps commet une faute sur Romário, à 35 mètres pile devant la cage tricolore. Fabien Barthez décide de placer quatre hommes pour couvrir son poteau gauche : Vieira, Zidane, Maurice et Deschamps forment le mur devant Roberto Carlos. L’artilleur brésilien recule, recule encore, et encore jusqu’au rond central.Face à Barthez, Roberto Carlos entame sa course d’élan par des petits pas et augmente la cadence, tout en courant de manière perpendiculaire à la cage. Il prépare une fusée dont il a l’habitude. Feu ! À hauteur du mur, le ballon s'échappe, passant à un bon mètre à droite de Deschamps qui fermait le côté droit en regardant le but. Le cuir semble s’échapper du cadre, tellement qu'un ramasseur de balles, assis assez loin de la cage derrière les panneaux publicitaires, se protège en pensant que le ballon pourrait lui arriver dans la tronche.Et pourtant, comme un chauffard qui aurait oublier de mettre le clignotant avant de prendre un virage, le ballon bifurque vers la gauche pour finir sa course poteau rentrant dans les filets de Barthez. Les mains sur les hanches, le gardien français n’a pas compris ce qui lui était arrivé. Il a ouvert tout le côté gauche au Brésilien, mais celui-ci a réussi à trouver le chemin du cadre à droite du mur, là où le mur était censé justement barrer une frappe cadrée aussi puissante., rembobine Roberto Carlos, qui a raconté ce but pour L’Équipe Explore.Mais comment diable a-t-il fait pour la mettre au fond ?, avoue le Brésilien, dont le tir a été mesuré à 137 km/h.En fait, Roberto Carlos explique sa réussite par un élément extérieur : le vent (d’autant que Gerland était en travaux).(...)Et cette fois, Roberto Carlos n’a même pas eu besoin de remonter ses chaussettes avant le coup franc.