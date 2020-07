Coupet : « J’ai quitté une usine à gaz »

Au mois de mai dernier, Dijon officialisait l’arrivée de Grégory Coupet (47 ans) comme nouvel entraîneur des gardiens, en fin de contrat à Lyon. Jeudi après-midi, le septuple champion de France a exprimé tout son bonheur d’avoir signé au DFCO, où il a retrouvé Peguy Luyindula et David Linarès. Il a aussi taillé quelques costards à Juninho et Rudi Garcia, à qui il reproche une attitude au minimum ambiguë.

2

Humour et ironie

"Je savais que la cellule de recrutement du DFCO était en pleine restructuration, et je souhaitais lui demander quelque chose pour un copain."

Des messages restés sans réponses

"Déjà, en janvier, j’avais demandé, parce que cela fait partie de mon travail, ce que le club comptait faire avec les gardiens. Et j’en avais profité pour essayer de savoir ce qu’on voulait faire avec moi. Sans réponse."

Déçu par Juninho

"Quand l’OL a recruté Ciprian Tatarusanu, je n’ai pas été informé. Juni me disait aussi que j’étais trop proche des gardiens. Il fallait bien qu’on trouve quelque chose à me reprocher"

"Je m’entends déjà très bien avec Stéphane Jobard, l’entraîneur, qui m’a d’ailleurs confié la responsabilité des coups de pied arrêtés, une nouveauté pour moi."

Par Alexis Billebault, à Dijon

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

Deux cent bornes séparent Lyon et Dijon, mais Grégory Coupet avait à peine achevé sa conférence de presse de présentation que quelques oreilles sifflaient déjà dans les bureaux de l’OL. Et aussi à Tignes, où Rudi Garcia a emmené ses joueurs en stage, pour respirer le bon air de l’altitude. On replante le décor : jamais une conférence de presse n’avait été organisée à Dijon pour présenter un adjoint. Mais le CV de l’intéressé justifiait pleinement de casser la tradition. A 47 ans, Coupet pèse sept titres de champion de France avec l’OL, une Coupe de France, une Coupe de la Ligue, cinq Trophées des Champions, une carrière qui l’a mené à Saint-Etienne, Lyon, à l’Atletico de Madrid et au Paris-SG. En plus de 34 sélections en Equipe de France. Et parce que l’affluence médiatique s’annonçait importante, le service communication du club avait choisi le parc des Sports plutôt que la salle de presse du centre d’entraînements des Poussots pour organiser l’évènement.Quand Olivier Delcourt, le président dijonnais, s’est pointé un peu avant 14h30, Coupet était déjà là. Bronzé, souriant, en jean et chemise blanche, l’ancien gardien de but a d’abord laissé son nouvel employeur donner quelques précisions sur le deal de deux ans scellé entre les deux parties. «» Et c’est là que le spectacle a commencé.Coupet, qui a toujours parlé cash, n’a pas failli à sa réputation. Sans jamais monter dans les décibels, le natif du Puy-en-Velay a expliqué, souvent avec humour et ironie, comment l’aventure avec l’OL s’était terminée. Avec une pointe d’amertume, aussi. «Une semaine plus tard, son pote directeur sportif le rappelle, mais pas pour un plan à Big Apple. L’ancien attaquant lui propose de venir à Dijon, où enfle la rumeur d’un départ de Laurent Weber, l’entraîneur des gardiens depuis 2012, en fin de contrat. «» Une fois Weber prévenu que son aventure au DFCO s’arrêtait là, Coupet monte à Dijon et rencontre Delcourt. A Lyon, sa signature au DFCO fait évidemment du bruit. «Finalement, une visio-conférence a lieu le 20 mai, une méthode qui a déçu Coupet, qui aurait préféré une rencontre physique. «. » Mais le 20 mai, quand une partie de l’état-major sort de son sommeil pour discuter le bout de gras avec Coupet, celui-ci a donné son accord au DFCO.Durant cette conférence de presse, Coupet a donc confirmé que ses relations avec Rudi Garcia n’étaient définitivement pas chaleureuses. «» Une manière de dire que les deux hommes n’allaient pas boire des coups ensemble après l’entraînement. Et à lire entre les lignes, Coupet soupçonne l’ex coach du DFCO d’avoir contribué au pourrissement de sa situation à propos de sa situation contractuelle. Juninho, aussi, a beaucoup déçu son ex coéquipier, et pas seulement parce que le Brésilien ne répondait pas à ses messages. «» , grince Coupet, qui a lui-même appris à Anthony Lopes qu’ils ne travailleraient plus ensemble : «Durant toutes ces semaines d’incertitude, Coupet a tenté, aussi, d’obtenir des informations auprès de Jean-Michel Aulas. Mais le président de l’OL, trop occupé à écrire à la terre entière pour tenter de faire redémarrer la Ligue 1, s’est contenté de quelques SMS trop flous aux yeux du nouveau dijonnais. «» Aujourd’hui, Coupet fait partie du staff technique de Dijon, avec son pote David Linarès, l’entraîneur-adjoint. Avec Luyindula dans les bureaux et Eric Carrière, consultant à Canal + et qui vit juste à côté de Dijon, où il a monté une affaire dans le commerce du vin, c’est un petit groupe de Lyonnais qui s’est reconstitué. Et tant pis si Dijon n’a pas le même standing que l’OL. «