Suivez en direct l'annonce de la liste des Bleus de Didier Deschamps

À dix jours du coup d'envoi de la Coupe du monde, Didier Deschamps va annoncer la liste de l'équipe de France pour le Qatar, où les Bleus tenteront de conserver leur titre.

La liste de Didier Deschamps :



Gardiens : Alphonse Areola (West Ham), Hugo Lloris (Tottenham), Steve Mandanda (Rennes)



Défenseurs : Lucas Hernandez (Bayern Munich), Theo Hernandez (AC Milan), Jules Koundé (Barcelone), Presnel Kimpembe (PSG), Ibrahima Konaté (Liverpool), Benjamin Pavard (Bayern Munich), William Saliba (Arsenal), Dayot Upamecano (Bayern Munich), Raphaël Varane (Manchester United)



Milieux : Eduardo Camavinga (Real Madrid), Youssouf Fofana (Monaco), Mattéo Guendouzi (Marseille), Adrien Rabiot (Juventus), Aurélien Tchouaméni (Real Madrid), Jordan Veretout (Marseille)



Attaquants : Karim Benzema (Real Madrid), Kingsley Coman (Bayern Munich), Ousmane Dembélé (Barcelone), Olivier Giroud (AC Milan), Antoine Griezmann (Atlético de Madrid), Kylian Mbappé (PSG), Christopher Nkunku (RB Leipzig)



Par Clément Gavard

Tout simplement bluffant de connaître son texte par cœur comme ça. Il est fort.Je dois être un vieux con, comme d'hab, mais les réactions des joueurs à la liste filmées, ça me gêne trop souvent. En tout cas, Aurélien Tchouaméni est en duplex et DD le taquine. Le groupe vit bien.C'est ton heure mon grand.La question Qatar, la classique.La liste complète est à retrouver ci-dessus, les amis. Didier répond aux questions de Gilles Bouleau, mais ce n'est qu'une mise en bouche avant la conférence de presse qui va suivre dans quelques minutes en direct des locaux de la première chaîne.Très beau coup de TF1 d'avoir pu obtenir les réactions de Grégoire Margotton et Bixente Lizarazu. Bien joué.Oh le sujet sur la Coupe du monde au Qatar pour faire grimacer Didier.Vos pronostics pour la route du Rhum ? Tant qu'à faire.Le coup dur pour les compléments alimentaires, aïe, aïe. Voilà les grands perdants de cette liste.La vraie question, c'est combien de gigas fait la clé USB sur laquelle Didier copie-colle sa liste ?Ah la belle époque.Qu'est-ce que c'est long...Dire qu'Enzo Le Fée n'a même pas reçu de pré-convocation.Ça doit être trop exaltant de répondre à un micro en faisant son plein avec le pistolet. On doit se sentir fort.Revenons un peu sur la liste. A priori, peu de suspense au niveau des attaquants. En revanche, on peut avoir quelques interrogations en défense, où Raph Varane devrait être présent, tout comme Ibrahima Konaté, petite surprise. Et les gardiens à trois ou à quatre ? Hum.Si vous vous en moquez, vous pouvez toujours pronostiquer l'audience du JT de TF1 ce soir, hein.C'est le moment de balancer vos listes dans les commentaires. Amusons-nous.. Ce sont les premiers mots de DD pour répondre à la question si cette liste était la plus difficile. On va encore se régaler.Ce petit sujet d'entrée pour aller demander l'avis de tous les Français. Ne dit-on pas qu'il y a 70 millions de sélectionneurs ?La vraie surprise sera sans doute l'absence de Jonathan Clauss. Gros coup dur pour le Marseillais. Pour un retour à un système à quatre défenseurs ?On devrait se diriger vers une liste de 25 ou 26, Didier a fini par céder à force de voir ses joueurs tomber comme des mouches. Un petit réservoir pour ne manquer de rien.Il va falloir se coltiner tout le journal de TF1, donc n'hésitez pas à tuer le temps avec moi. Des questions, des débats, des envies, je suis aussi là pour vous écouter.Plus sérieusement, c'est au milieu que ça semble chaud entre Veretout, Guendouzi et Camavinga. Autant dire que je vais tirer la tronche si le dernier cité n'y est pas. Même si selon les dernières informations du, l'ancien Rennais devrait en être... SuspenseIl paraît que Karim Benzema et Kylian Mbappé seront de la partie. Top !