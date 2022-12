Coupe du monde : le penalty en chiffres

Depuis que Leo Messi a inscrit son troisième penalty de la compétition face à la Croatie, le mot « penalty » est sur toutes les bouches. C'était donc l'occasion de compiler toutes les statistiques et les chiffres liés à l'exercice du penalty en Coupe du monde. Attention, on a bien dit penalty, pas séance de tirs au but.

Vidéo

Par Éric Maggiori

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

. C’est le nombre de penaltys accordés dans l’histoire de la Coupe du monde. Le record est détenu par l’édition 2018, au cours de laquelle 29 penaltys ont été sifflés.. 56 penaltys ont été stoppés, sur les 267 tirés. Soit 20,9%.. L’Espagne est l’équipe qui a obtenu le plus de penaltys en Coupe du monde : 19 en tout. Elle a bien rattrapé son retard, car avant 1982, elle n’en avait obtenu qu’un seul.... Ironie de l’histoire : sur ces 19 penaltys, l’Espagne n’en a raté que 2, et les 2 ont été loupés lors de l’édition 2010, au terme de laquelle laa été sacrée championne du monde.. Le podium est complété par l’Argentine, qui a obtenu 15 penaltys, et par le duo France-Allemagne, toutes les deux à 14.. Leo Messi et Harry Kane sont les deux seuls joueurs de l’histoire à avoir tiré 5 penaltys en Coupe du monde. Ils en ont chacun marqué 4 et raté 1.. Seuls deux joueurs ont inscrit 4 penaltys lors d’une seule et même édition de la Coupe du monde : le Portugais Eusébio en 1966 et le Néerlandais Rob Rensenbrink en 1978. 4 pénos obtenus, les 4 transformés (le termeest expliqué dans la vidéo ci-dessous).. Derrière Eusébio et Rensenbrink, ils sont quatre à avoir inscrit 3 penaltys lors d’une édition de la Coupe du monde : Hristo Stoichkov en 1994, Antoine Griezmann et Harry Kane en 2018, et Leo Messi en 2022.. Avant l’Argentine en 2022, seules deux équipes avaient obtenu 4 penaltys lors d’une édition de la Coupe du monde : les Pays-Bas en 1978 et le Portugal en 1966.. Le Mexique a obtenu plus de penaltys en Coupe du monde que l’Italie : 13 pour les Mexicains, 11 pour les Italiens.. Parmi les équipes ayant remporté au moins une fois la Coupe du monde, celle qui a obtenu le moins de penaltys dans son histoire est l’Uruguay. Laa tiré seulement 5 pénos en 60 matchs, soit 0,08 penalty par match.. À l’inverse, l’Arabie saoudite a elle aussi obtenu 5 penaltys en Coupe du monde, mais pour seulement 19 matchs joués, soit 0,26 penalty par match.. Cristiano Ronaldo est le seul joueur de l'histoire à avoir inscrit trois penaltys dans trois Coupes du monde différentes (2006, 2018, 2022).. Le Maroc, demi-finaliste de cette édition 2022, n’a jamais obtenu le moindre penalty en Coupe du monde.. D’autres équipes n’en ont jamais obtenu. Parmi elles : la Jamaïque, le Honduras, l’Irlande du Nord, la Corée du Nord, le Salvador, la Nouvelle-Zélande, la Turquie, l’Angola, la Bosnie, la Chine, l'Olympique lyonnais.... Leo Messi n’est pas le seul Argentin à avoir marqué 4 penaltys en Coupe du monde. Gabriel Batistuta, lui aussi, a inscrit 4 pions sur péno : 2 en 1994 et 2 en 1998.. Neuf gardiens de but ont arrêté deux penaltys en Coupe du monde : Abrahamson (Suède, 1938), Tomaszewski (Pologne, 1974), Meola (USA, 1990), Zubizarreta (Espagne, 1990), Friedel (USA, 2002), Casillas (Espagne, 2002 et 2010), Kawaguchi (Japon, 2006 et 2010), Kasper Schmeichel (Danemark, 2018) et Szczęsny (Pologne, 2022).. L’Espagne est la nation contre qui le plus de penaltys ont été ratés : 5, en tout. Juste derrière viennent la France et la Pologne, face à qui 4 penaltys ont été ratés.. Entre le raté de l’Écossais John Hewie face aux Bleus, le 15 juin 1958, et celui du Suédois Staffan Tapper contre la Pologne le 26 juin 1974, aucun penalty n’a été raté : soit une série de 25 pénos marqués de suite, s’étalant donc sur 16 années où les tireurs étaient implacables.