Mondial en novembre : des joueurs au top de leur forme, vraiment ?

C’est la dernière ligne droite. Après une dernière trêve placée notamment sous le sceau de la Ligue des nations pour les équipes européennes, les sélections nationales ne se retrouveront qu’au moment de s’envoler pour le Qatar. D’ici là, au milieu d’un calendrier surchargé en club et alors que les blessures se font déjà nombreuses, les joueurs vont devoir trouver comment arriver au meilleur de leur forme pour le tournoi. Quitte à y laisser des plumes pour le reste de la saison.

« Lorsque les compétitions internationales se déroulent l’été, les joueurs sont sur des rythmes de jeu élevés. Mais surtout, on dispose de plus de temps de préparation. Là, avec une semaine, on a certes des joueurs plus frais, mais qui n’arrivent pas au même rythme que lors d’une fin de saison. »

« En cinq jours, on ne prépare rien »

« La situation va être difficile pour les pays européens. Si on parle de l’Asie et de l’Océanie, la préparation risque d’être plus optimale puisqu'ils arrivent en fin de saison pour la plupart. »

Une coopération impossible ?

« Le retour va être compliqué : vous allez revenir fin décembre avec des terrains gelés, il va faire deux degrés... On peut s'attendre à une hécatombe. »

Déjà penser à l’après

Par Tristan Pubert et Tom Binet

Tous propos recueillis par TP et TB.

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

Dimanche dernier, 17minute de jeu à l’Ernst-Happel Station de Vienne. Dans une rencontre de Ligue des nations qui opposait l’Autriche à la Croatie (1-3), Marcelo Brozović s’écroule sur la pelouse, contraint de laisser sa place. Le lendemain, le verdict tombe et le milieu de l’Inter Milan souffre d’une lésion aux ischio-jambiers et devraitcomme l’explique le médecin du staff croate. Une longue absence que les dirigeantsont du mal à accepter. Comme l’explique le, l’Inter reproche à la Croatie d’avoir accordé trop de temps de jeu à Marcelo Brozović (notamment 90 minutes contre le Danemark) alors que ce dernier n’était pas au top de sa forme.Une trêve internationale qui crispe encore un peu plus les relations entre clubs et sélections, chacun défendant ses intérêts sportifs. En l’espace d’une semaine et demie, la liste de blessés s’est allongée pour de nombreux clubs : Jules Koundé, Ousmane Dembélé, Ronald Araùjo, Frenkie de Jong et Memphis Depay pour ne citer que l’exemple du Barça. Les clubs vont désormais enchaîner les rencontres à un rythme infernal, à l'image du Napoli, qui compte dans ses rangs sept potentiels participants à la Coupe du monde et devra disputer pas moins de douze matchs jusqu’au 12 novembre prochain. Avec des rencontres qui s'enchaînent, une exigence de performance physique et mentale élevée, comment les joueurs peuvent-ils arriver au Qatar dans les conditions optimales ?Alors qu’habituellement les sélections disposent de trois semaines pour se préparer de la meilleure des manières aux grandes compétitions, pour ce Mondial, la préparation durera une semaine, pas plus. Pour Franck Brocherie, chercheur à l'INSEP et spécialisé dans le stress environnemental, il est encore difficile de se projeter réellement sur la forme des joueurs :Ancien préparateur physique de l’équipe de France, du PSG et de l’Olympique lyonnais, Alexandre MarlesAu-delà de la préparation, l'acclimatation au Qatar s’annonce aussi être une nouvelle épreuve pour les joueurs., développe Franck Brocherie.Face à cette situation inédite, les intérêts divergents entre des clubs dont la saison se joue en grande partie d'ici au 20 novembre et des sélections qui ne verront plus leurs joueurs avant le début des hostilités compliquent la donne., assure Alexandre Marles."On se prépare pour la Coupe du monde"Une coopération difficile entre différents acteurs et un dialogue rarement fructueux.poursuit le préparateur physique.« Tu ne vas pas faire jouer Mbappé contre Benfica ou la Juve » .Difficile dès lors d'imaginer les staffs médicaux des équipes nationales être en mesure de suivre au plus près les joueurs pendant les semaines qui arrivent. Et à l'image du sélectionneur danois Kasper Hjulmand, qui n'a pas hésité à regrouper ses joueurs pour leur demander une grande vigilance à l'issue de la victoire contre l'équipe de France, l'inquiétude est présente., tempère Franck Brocherie.Un suivi à distance qui sera le lot de tous, et qui ne devrait pas être sans conséquences une fois le tournoi lancé. En particulier pour les sélections dont les joueurs auront été sur le pont jusqu'à la dernière minute., prévient Alexandre Marles.(la fin du championnat japonais est prévu pour le 5 novembre, le championnat sud-coréen se conclura le 23 octobre, alors que le championnat australien n’aura débuté que depuis six journées, NDLR)Pourtant, si des pépins physiques ne sont évidemment pas à exclure pendant la compétition – comme au fil de chaque édition –, les préoccupations concernent plutôt l'après., assure encore Alexandre Marles.Ce sont alors les clubs qui pourraient payer le prix fort de cette Coupe du monde en plein milieu de saison., appuie Franck Brocherie.Un retour en club qui sera forcément progressif, surtout pour ceux qui seront allés jusqu'au bout de l'aventure au Qatar (la finale se tiendra le 18 décembre)., anticipe Alexandre Marles.Et s'ils arrivent à être en forme en novembre pour le Mondial, il est peu probable qu'ils le soient encore en juin au moment de gagner des titres en club.