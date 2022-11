Mondial : 22 affiches, 22 histoires

#3: France 1938

Affiche terrifiante. La planète Terre est rouge sang, et le footballeur prend une pose martiale. On ne voit même pas son visage, et ses chaussettes ont la rigidité de bottes militaires. L’imagerie déshumanisée de cette édition par l’artiste Henri Desmé, où le rouge crépusculaire et le noir en ombre portée prédominent, relègue en arrière-fond un arc-en-ciel annonciateur de la fin des jours heureux : 1938, c’est l’Anschluss et la montée des périls. La guerre est imminente... Le ballon est écrasé par la botte et il écrase en même temps l’Europe, épicentre du conflit mondial à venir : le football n’a plus rien d’une fête. Le vert tendre du lettrage brut apporte toutefois une mince nuance d’espérance.