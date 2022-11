Coupe du Monde 2022 : qui remportera tous ses matchs de poule ?

Quelle(s) nation(s) remportera(ont) tous ses(leurs) matchs de groupe ?

La phase de groupe permet aux équipes de prendre leurs marques pour aller le plus loin possible dans une compétition comme la Coupe du Monde. La France en 1998 ou le Brésil en 2002 avaient par exemple réussi un parcours parfait en remportant leurs trois rencontres de poule avant de s'imposer au terme de la compétition. En revanche, les 3 derniers champions du Monde avaient connu une phase de groupe marquée par un accroc sur leur parcours, comme la défaite de l'Espagne face à la Suisse en 2010, le nul de l'Allemagne contre le Ghana en 2014 ou le score de parité entre la France et le Danemark lors du Mondial 2018. Il n'y a donc pas de vérité parfaitement établie mais remporter son groupe est souvent important pour la suite de la compétition, à l'image du dernier Euro où l'Angleterre avait eu un tableau nettement plus abordable en finissant en première position.Au regard des différents groupes et de l'adversité proposée, trois Nations semblent en mesure de remporter toutes leurs rencontres. Le Brésil, candidat au titre lors de cette édition, pourrait réaliser cette prouesse malgré un groupe relevé avec la Serbie, la Suisse et le Cameroun. Régulière dans ses performances depuis son élimination en quart du dernier Mondial, la Seleção s'appuie sur un collectif très solide et semble avoir trouvé une défense au niveau de son potentiel offensif.

A ce petit jeu, l'Angleterre demi-finaliste du Mondial 2018 et finaliste du dernier Euro est à prendre très au sérieux. Passée au travers lors de la dernière Ligue des Nations, la sélection des Three Lions pourrait se refaire la cerise lors de cette entame de compétition avec un groupe largement à sa portée avec le Pays de Galles, l'Iran et les Etats-Unis. Portée par ses jeunes talents que sont les Grealish, Mount, Saka, Rashford, Maddison, l'Angleterre compte également des éléments d'expérience comme Sterling ou Kane, toujours aussi décisifs dans les grandes compétitions.

Certainement passée à côté d'un trophée lors de ces 6 dernières années avec sa génération dorée, la Belgique a envie d'être enfin sacré. Elle semble elle aussi avoir les armes pour s'imposer lors de ses 3 matchs de poule. Tombés dans un groupe abordable avec le Maroc, le Canada ou la Croatie, les Diables Rouges pourraient rééditer leur performance de 2018 où ils avaient remporté leurs 3 rencontres.