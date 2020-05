The Kinks of the World

Alors qu'Arte a diffusé la semaine dernière The Kinks, trouble-fêtes du rock anglais , un documentaire dédié au cultissime groupe de rock britannique, l'occasion est venue de se pencher sur la passion de Ray Davies et compagnie pour la chose footballistique. Une histoire faite de « Sunny Afternoon » clamé par la foule un certain 30 juillet 1966, de tests manqués à Arsenal et d'un tube avorté, où George Best a failli pousser la chansonnette.

Des Kinks et des Gunners

Captain Davies et Showbiz eleven

Ce 30 juillet 1966, l'Angleterre est sur le toit du monde. L'Allemagne de l'Ouest, battue 4 buts à 2 au terme d'une finale de mondial qui s'est jouée en prolongation, remballe ses affaires et on raconte que Wembley communie en entonnant ces quelques mots :Soit le refrain de « Sunny Afternoon » , le hit des Kinks, qui survole alors le top 50 desbritanniques. Cet été 1966, l'Angleterre est à part. Impériale, hégémonique, aussi bien sportivement que culturellement, alors que cette victoire en Coupe du monde se double de l'âge d'or d'un rock'n'rollqui balaye tout sur son passage.À un peu moins de 200 miles de Londres, les Kinks sont attendus ce jour-là pour commencer un concert à Exeter, face à une foule extatique et chauffée à blanc. Le groupe, qui devait commencer son show à 10 heures du soir, est complètement à la bourre : Ray Davies, le leader de la formation, son frère et guitariste Dave, le bassiste Pete Quaife et le batteur Mick Avory sont toujours en train de faire la java à, pour célébrer la victoire des. Les Kinks n'arriveront par hélicoptère à Exeter qu'à minuit passée, et Davies, qui se fait engueuler par les organisateurs de l’événement, lâche un sublime :Face au public, il s'excuse d'entrée du contretemps, avant d'expliquer :La faute est tout de suite pardonnée, les guitares rugissent et la fête peut continuer. De fait, si 1966 est une grande année pour les Kinks, le football y est peut-être un peu pour quelque chose. Sorti dans les bacs le 3 juin,, bijou rythmique et lyrique qui raconte avec ironie l'histoire d'un type fauché, largué par sa copine et qui ne peut plus que profiter de la chaleur d'un après-midi d'été pour garder le moral, retourne tout de suite le Royaume.Le tube atteint son pic de popularité le 7 juillet, en grimpant tout en haut du. Soit quatre jours avant le début de la Coupe du monde. L'Angleterre tient son tube de l'été, le mondial aussi. «, relate Jonathan Mayo, auteur deUn succès qui a comme quelque chose de prédestiné. Alors que le groupe enregistre la version studio du titre le 13 mai 1966, Ray Davies en est sûr :Coïncidence ou non, un autre morceau mythique des Kinks pourrait aussi devoir un petit quelque chose au football. À savoir le mordant « Dedicated follower of fashion » , une ballade aussi satirique que jouissive, qui tacle élégamment lesdudes années 1960. Le titre aurait été partiellement inspiré à Ray Davies par George Best, un joueur évidemment très soucieux de son style en dehors du pré. Mieux encore, le cinquième Beatles aurait pu carrément pousser la chansonnette sur une des compositions de Davies. C'est en tout cas ce que ce dernier avait confié à, en mars 2015 :Insuffisant pour fâcher les Kinks avec le sport roi : les cofondateurs du groupe, Ray et Dave Davies, en pincent pour le football depuis l'enfance, alors que les deux frangins ont des années durant squatté les tribunes de Highbury avec leur paternel, pour soutenir religieusement Arsenal."Tu dois les supporter", relate Ray avec nostalgie.Un des fantasmes avoués du leader des Kinks ? Imaginer ce qu'aurait été sa vie s'il avait délaissé les guitares pour une carrière de joueur pro :À défaut de pouvoir soulever le trophée Jules Rimet, Ray veille à s'esquinter les semelles dès que possible :, rembobine John Dalton, bassiste des Kinks de 1969 à 1976.Cette équipe de stars, qui dispute des matchs de charité, permet au groupe de souffler entre deux concerts, alors que Ray hérite même du brassard de capitaine de la prestigieuse formation :Rien d'étonnant de voir ainsi Ray Davies oser la métaphore footballistique pour qualifier la trajectoire du groupe, qui, après avoir connu son apogée entre 1964 et 1972, ne retrouvera jamais tout à fait sa gloire passée :, décrivait le manager du groupe, Robert Wace.Qu'importe, même les éternels seconds peuvent par moment accaparer la plus haute marche du podium.Pour s'en convaincre, il suffit de s'imaginer Wembley baigné par la lumière du soleil estival ce jour idyllique de juillet 1966, et de fredonner simplement ces lignes, qui n'ont pas pris un ride :