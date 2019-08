Coupe de la Ligue : ça passe pour Lens, Le Mans, Nancy, Niort, Paris et Bourg

6

Les résultats du 2e tour :

SB

C'était spécifique tirs au but, ce soir.Sur les six rencontres au programme de ce deuxième tour de Coupe de la Ligue, cinq se sont terminées aux pénos. Lens, Le Mans, le Paris FC, Niort et Bourg-en-Bresse ont ainsi décroché leur ticket pour les seizièmes de finale dans cet exercice.Mention spéciale aux Manceaux, qui comptaient encore deux buts de retard à cinq minutes de la fin du temps règlementaire. Rejoints dans le, le PFC et Bourg ont eux trouvé la ressource pour triompher du Gazélec Ajaccio et de Béziers, tous deux pensionnaires de Ligue 2 l'an dernier. Les Burgiens seront les uniques représentants du National 1 en seizièmes de finale, qui marqueront l'entrée en lice des clubs de Ligue 1 non européens.Avant cela, Nancy avait bien réagi après son humiliation vendredi à Sochaux en championnat, en éliminant Ajaccio (1-0). L'unique but de la partie a été inscrit par Dembélé au terme d'une superbe action collective. Enfin, dans l'affiche de la soirée, Lens a lui aussi dû attendre les tirs au but pour sortir Clermont. Menés 1-0 puis 2-1, les Sang et Or ont recollé deux fois au score, avec notamment un penalty de Mesloub, et auraient pu l'emporter dans le temps réglementaire si Banza n'avait pas manqué un autre penalty en fin de match (87). Une histoire de pénos, décidément.