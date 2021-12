Coupe de France : un derby Lens-Lille en seizièmes de finale

64

CG

Un derby et des gros lots.Entre la séance de tirs au but légendaire entre Dinan-Léhon et Brest et le coup d'envoi de Feignies-Aulnoyes-PSG, Frédéric Déhu a assuré le tirage au sort du prochain tour de la plus compétition du monde. Au programme des seizièmes de finale de la Coupe de France, il y aura notamment un derby nordiste entre Lens et Lille ainsi que deux autres confrontations entre pensionnaires de l'élite avec Montpellier-Strasbourg et Brest-Bordeaux. De son côté, Nice devra attendre les décisions de la FFF puisque le club azuréen a hérité du vainqueur de Paris FC-Lyon.Les Petits Poucets, les cinq clubs évoluant en N3, seront en quête de nouveaux exploits. À commencer par Chauvigny, tombeur du HAC le mois dernier, qui aura rendez-vous avec l'OM pendant que Thaon sera opposé à Reims. La tâche paraîtra peut-être moins insurmontable pour Cannes et Linas-Montlhéry accueilleront respectivement Toulouse et Amiens. La belle (ou la mauvaise) affaire pour La Roche Vendée, qui se déplacera sur la pelouse de Versailles (N2).Le Bretagne sera également à la fête : Vitré, club de N2 situé à une quarantaine de kilomètres de Rennes, retrouvera Nantes moins de deux ans après leur dernier rendez-vous en huitièmes de finale de cette même compétition. Un évènement très probable aussi à Vannes, qui devrait recevoir la visite du Paris Saint-Germain, sauf élimination catastrophe ce dimanche soir pour le tenant du titre.Attention à la gueule de bois du Nouvel An, messieurs.