Coupe de France : suivez en direct les matchs de 17h15

Suivez en direct les matchs de 17h15, avec un derby de la Méditerranée, du Limonest, du Dieppe, un VA-Dijon et le petit poucet Hombourg-Haut. En joue !

Rafraîchir 18

Les résultats de la session de 17h15 :

Buts : Chevalier (18e sp) pour Valenciennes ; Samaritano (14e), Lautoa (74e) pour Dijon

FC Dieppe (N3) 1-3 Angers SCO Buts : Nkeng (86e) pour Dieppe ; Thomas (68e), Capelle (84e, 90e +4) pour Angers

But : Boudaoui (55e), Ounas (90e +2) pour Nice

Olympique Grande-Synthe (N3) 0-1 AS Nancy-Lorraine (L2) But : Dona Ndoh (84e) pour Nancy

FC Limonest Saint-Didier (N3) 1-1 (3-1 tab) Le Puy Foot (N) But : Canales (37e) pour Limonest ; Fleury (59e) pour Le Puy

Entente SSG (N2) 0-1 SAS Épinal (N2) But : Krasso (75e) pour Epinal

SSEP Hombourg-Haut (R3) 0-3 AS Prix-lès-Mézières (N3) But : Houlot (9e), Thioune (39e), Cervantes (90e +3) pour Prix-lès-Mézières



Vidéo

Par Eric Carpentier

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

Sur ce, mesdames, messieurs, merci d'avoir suivi la plus belle des coupes sur So Foot. Vous avez été beaux, vous avez été grands, bref, vous avez été à son image.A bientôt !Ca va se jouer aux tirs au but entre Limonest et Le Puy Foot ! Mais sans Obiang, remplacé par Hsissane à la dernière minute pour Le Puy. Non, ce ne sont pas des gardiens. Mais oui, ça va tout changer. Pourquoi ? Aucune idée., vous êtes des soldats. Eh bien sachez que si le score est toujours à 1-1 à la mi-temps de la prolongation, Limonest joue à 9 depuis la 85minute et une grosse faute de l'un suivie d'une contestation de l'autre.Ah, et sinon, pas de Neymar ni Mbappé ce soir. Ma coupe de France sûre, c'est des matchs pour les titis, ça., toujours là ?Reste à savoir qui de Limonest (N3) ou du Puy-en-Velay (N) sortira vainqueur des prolongations en cours. On vous tient au courant ici même, on sait que vous ne pourrez pas aller tranquille sans ça. Tout va bien. Ne vous inquiétez pas. Nous sommes là pour vous.Allez hop, un dernier but dans les arrêts de jeu pour Nice et s'en est fini de la coupe de France pour Fréjus. Même punition avec le 3-0 signé Cervantes pour Prix-lès-Mézières qui renvoie définitivement les Spartiates à leurs études. Tchao Poucet., tu ne laisses rien passer. Cette coquille qui envoyait Thomas à Nice à été corrigée. Allez, tu mérites une réponse : non, le Puy Foot n'a rien à voir avec le Puy du Fou. Le second est en Vendée, tandis que le premier est le club du Puy-en-Velay, Haute-Loire, la ville d'origine de Sidney Govou, ce qui en fait un Ponot, gentilé du Puy. Un Ponot par ailleurs membre du club de... Limonest, eh oui.Angers double la mise à Dieppe grâce à Capelle, mais Dieppe revient immédiatement par Nkeng, tandis que Nancy ouvre le score à Grande-Synthe ! Rholalalalaaa, tut tut les rageux, vous êtes où ? COUPE DE FRANCE PATRONNE !Dit comme ça, ça ne fait pas rêver, mais ça permet au Puy de recoller contre le club de la banlieue lyonnaise, et à Epinal d'ouvrir le score dans le Val d'Oise. Comment ça, dis comme ça, ça ne fait toujours pas rêver ?Un coup franc est dégagé plein axe par la défense valenciennoise. Wesley Lautoa est là, seul au point de penalty. Il n'hésite pas, frappe, ficelle. Et le Hainaut s'éteint.Le corner est botté par Mangani, Thomas s'élève très haut, Angers est devant. Reste plus qu'à Grande-Synthe ou Nancy et Sannois-Saint-Gratin ou Epinal de marquer, et le score sera ouvert sur tous les terrains !Oh la barre angevine signée Romain Thomas ! L'occasion de saluer la quarantaine de supporters angevins qui s'est tapé plus de quatre heures de route pour craquer un fumi' au stade Jean Dasnias. Un peu fou, très beau.Je vous vois vous faire chier en commentaires. "", "", ""... Que je ne vous vois pas ensuite venir vous plaindre qu'il y a trop de PSG et qu'il n'y en a que pour les riches, hein. Un moment, faut assumer.Sur un corner botté au premier poteau, Hichem Boudaoui surgit tranquillement pour placer une tête qui ne laisse aucune chance à Moyadh Ousseni ! Le score est désormais ouvert sur quatre terrains sur sept. C'est un début.Notamment au Hainaut, où Valenciennes et Dijon se tirent toujours la bourre. A noter la vilaine blessure à l'épaule de Baptiste Guillaume en première période, suite à un contact avec Ndong. Il a été remplacé par Jorris Romil.Quatre petits buts en sept matchs, on n'est pas sur une grosse folie. Mais ça va venir (je le sens). En attendant, régalez-vous avec ce formidable portrait de Thierry Steimetz, l'entraîneur du Petit Poucet Hombourg-Haut. Il y est question d'amputation, de Sadio Mané et de résilience. Vraiment, ne le ratez pas :A noter que pendant que les Spartiates de Hombourg-Haut encaissait un deuxième but, Limonest ouvrait le score contre Le Puy. Le buteur ? Cette canaille de Canales.Le buteur Houlot accélère à gauche, il adresse un long centre pour Thioune qui fait mal au Petit Poucet avant la pause !Bon, trois buts en 35 minutes sur 7 matchs, on n'est pas sur une grosse moyenne. Mais en seconde période, ça va être fou, fou, fou, je le sens.Au fait ! Me voilà fort peu urbain, je ne vous ai pas salué : salut à tous, à toi(je ferai attention au bon usage des langues), à toi(ça va bien se passer, merci), à toi(supporter de VA exilé ?), à toi(Eurosport pour les images, ici pour le plaisir). Bons matchs à tous !Marc Fachan envoie un tacle que n'aurait pas renié Vinnie Jones, M. Rainville n'hésite pas et sort le rouge direct ! Pourquoi ce geste, pourquoi maintenant, pourquoi dans sa propre moitié de terrain ? Le mystère reste entier et Fréjus est à dix.Teddy Chevalier, "", qui en est déjà à 9 buts en Ligue 1 ( dont un triplé face à Lorient avant les fêtes ) et 3 pions en Coupe cette saison (soit un par match), le tout en étant révélé sur le tard. Il est là, le nouveau Steve SavidanTeddy Chevalier baisse son heaume, sort sa lance et allume Gomis d'un penalty imparable ! Ce match va être fou, fou, fou, je le sens.Mavididi dépose son vis-à-vis, il met en retrait pour Samaritano qui conclut petit filet opposé ! Ce mutliplex va être fou, fou, fou, je le sens.Prix-lès-Mézières marque le premier but de ce multiplex, le décompte est ouvert, à vous messieurs !Voir Florent Balmont jouer à Valenciennes avec une liquette Intermarché sur les épaules à un goût très 90' qui n'est pas désagréable, il faut le dire.Des nouvelles de Dieppe : les Normands pressent bien les Angevins dans leur stade Jean Dasnias. Mais la première intervention est pour le gardien local ! (j'ai loupé ton nom, désolé mec)La première frappe du multi est pour Cyprien ! Maolida percute, il décale Cyprien qui enroule sans contrôle, ça ne passe pas loin. Les Niçois pressent d'entrée, ils ont faim.Et c'est parti sur toutes les pelouses ! Avec cette stat' folle : Nice s'est fait sortir lors de ses cinq derniers 32de finale. Autant vous dire que passer aujourd'hui serait une vraie perf', Fréjus est prévenu.C'est l'heure des pronos : pour vous, qui crée la surprise cet après-midi ? Je mise sur une demi-folie au Nord avec la qualif' du VAFC face au DFCO (j'adore les acronymes), et une belle au Sud avec Fréjus qui fait tomber Nice dans le derby. J'adore les derbys.