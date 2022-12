Coupe de France : Reims Saint-Anne et Wasquehal disqualifiés

TP

Une décision ferme.Ce jeudi, la commission de discipline de la FFF a rendu sa décision suite à l'enquête menée envers les clubs de Reims Saint-Anne et de Wasquehal. Après trois semaines d’instruction et d’auditions, les pensionnaires respectifs de National 2 et National 3 sont disqualifiés de la Coupe de France 2022-2023. Une décision qui fait suite aux débordements entre les deux équipes lors du huitième tour le 20 novembre dernier. Alors que les Rémois menaient largement 3-0 chez eux à 20 minutes du terme, le match est parti en bagarre générale, le public s’en est mêlé, et des joueurs et membres ont aussi été touchés. Selon France Bleu Champagne-Ardenne , l’entraîneur de Wasquehal, Mehdi Izeghouine, aurait sévèrement été agressé.Les deux clubs jugent cette décision illogique et pourront donc faire appel., a expliqué le président du club rémois Antoine Cotardo. En attendant un possible appel des deux côtés, l’US Pays de Cassel, modeste club de Régional 1,, a ainsi déclaré la 3F dans son communiqué.Il est là, notre petit poucet édition 2023.