Nantes passe sur Monaco et renoue avec le Stade de France

Au terme d'une superbe partie (2-2), Monaco a craqué aux tirs au but à Nantes et échoue en demi-finales de la Coupe de France. Les Canaris se hissent en finale pour la première fois depuis 2004, et ça valait bien un envahissement de pelouse.

Kolo Muagnifique

FCN (5-3-2) : Descamps - Appiah (Corchia, 86e), Castelletto, Girotto, Pallois, Merlin - Blas (c), Moutoussamy, Chirivella - Simon, Kolo Muani. Entraîneur : Antoine Kombouaré.



ASM (4-2-3-1) : Nübel - Sidibé, Disasi, Maripán, C. Henrique (Jakobs, 86e) - Fofana (Matazo, 86e), Tchouaméni - G. Martins (Volland, 73e), Diop (Boadu, 72e), Vanderson - Ben Yedder (c). Entraîneur : Philippe Clement.



Onze jours que Nantes est en ébullition, ne touchant plus le sol à domicile. Le vent poussant les Canaris dans le dos n'était donc pas qu'une impression : après avoir saigné le Paris Saint-Germain , les hommes d'Antoine Kombouaré ont résisté à l'AS Monaco et lui ont même indiqué la sortie, en Coupe de France, pour emprunter eux-mêmes l'autoroute A11 menant à la capitale, après les échecs des piliers monégasques Wissam Ben Yedder et Aurélien Tchouaméni, lors de la séance de tirs au but. Dix-huit ans après la panenka de Mickaël Landreau, 22 après la victoire contre Calais, le FC Nantes reverra le Stade de France, le 8 mai prochain. Le tout après que locaux et Asémistes nous ont offert 96 minutes de football acharné, de football du dimanche soir, de football qui part dans tous les sens, mais surtout dans le bon. Depuis la remontée dans l'élite en 2013, la Beaujoire attendait d'être envahie. La voilà de nouveau jaune de monde.Elle était d'ailleurs déjà incandescente au coup d'envoi. Il ne faut qu'une trentaine de secondes à Randal Kolo Muani pour faire lever 35 000 personnes (1) et donner le ton d'une entame de match à dominante jaune et vert. L'ASM reprend ses esprits après cinq minutes, et Wissam ben Yedder trouve les gants de Rémy Descamps, bel et bien maintenu en Coupe par Antoine Kombouaré (6). La deuxième est la bonne pour le club du Rocher, puisque sur un coup franc excentré, Vanderson dépose la gonfle sur le crâne d'un Guillermo Maripán seul, qui dévie assez juste pour faire ficelle. À droite, Sofiane Diop et Ben Yedder prennent leurs aises, mais les locaux résistent et reviennent dans la surface grâce à l'indocile Kolo Muani, auteur de l'interception sur Maripán, de la contre-attaque, puis du ballon amenant le but de Djibril Sidibé dans sa propre cage. Monaco revient à la charge, et Youssouf Fofana rate le cadre de peu, après un retour sur sa ligne de Nicolas Pallois (31). En face, RKM a toujours du feu dans les jambes, et il faut une inspiration d'Axel Disasi pour tenir la baraque rouge et blanc (35) ; juste avant la pause, Ludovic Blas ne parvient pas à rabattre une remise acrobatique de Kolo Muani, toujours lui (45+2).À la reprise, les deux formations se regardent dans les yeux et quand on parvient enfin à mettre Ben Yedder en situation dans la surface, Quentin Merlin signe un retour salvateur pour maintenir un score de parité (59). Les individualités monégasques montent en puissance, mais c'est Alexander Nübel qui est sollicité, notamment par Moses Simon (72). Le Nigérian, qui a pris le relais de Kolo Muani en tant que dynamiteur de l'arrière-garde asémiste, est ensuite au centre pour qu'au bout d'un cafouillage, Samuel Moutoussamy marque de près au pied de la tribune Loire. Le peuple nantais n'a pas le temps de redescendre de son nuage que Myron Boadu, à peine entré pour son retour de blessure, calme tout le monde sur une nouvelle galette de Vanderson. Ben Yedder est repris de justesse (80), l'omniprésent Blas fait passer un frisson (81). Lui aussi sorti du banc, Sébastien Corchia a le ballon vers Saint-Denis, mais frappe sur le portier monégasque (90). La balle de la gagne, la vraie, sera pour Simon, pas tremblant au moment de faire chavirer la cité des ducs de Bretagne et descendre la populace jaune. Le frisson nantais se prolongera encore au moins jusqu'en mai.