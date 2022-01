Traquenard du premier week-end de janvier : les victimes racontent

Le répit a été de courte durée : dès ce dimanche 2 janvier, la grande majorité des clubs de l’élite a rendez-vous avec les seizièmes de finale de la Coupe de France. Il faut dire que la plus illustre des compétitions hexagonales a pris l’habitude de squatter le premier week-end de l’année, qui est d’ailleurs propice aux exploits des amateurs face aux professionnels. Deux anciens joueurs de Ligue 1 et un entraîneur expérimenté décryptent ce redouté traquenard du début d’année.

Terrain « compliqué » , trêve des confiseurs et part de folie

On ne saurait que trop conseiller à Nantes, Saint-Étienne, Reims et Marseille de se méfier. Ce dimanche, ces quatre clubs de Ligue 1 iront respectivement affronter Vitré (N2), Jura Sud (N2), Thaon (N3) et Chauvigny (N3) à l’occasion des seizièmes de finale de la Coupe de France . On n’oublie pas non plus le PSG, qui ira à Vannes (N2) lundi. Si ces écuries devront faire attention, c’est parce que nous sommes début janvier et que cette période est traditionnellement favorable aux belles histoires, aux David qui renversent des Goliath, aux amateurs qui réussissent l’exploit d’une vie face à des professionnels qui n’ont pas su éviter le traquenard."traquenard", prévient Pablo Correa. Il n’empêche, l’entraîneur franco-uruguayen a goûté à maintes reprises à ces rencontres particulières, essentiellement depuis le banc de Nancy., lâche spontanément Fabrice Abriel lorsqu’on lui propose d’ouvrir la boîte à souvenirs., concède pour sa part Thibault Giresse.Chacun d’entre eux est déjà tombé dans le piège, ne serait-ce qu’une fois. Tous sont donc bien placés pour expliquer en quoi ce tour de Coupe du début d’année peut s’avérer casse-gueule.Le premier argument avancé est souvent le même : une pelouse en trop mauvais état pour déployer un jeu léché, ce qui est susceptible de rééquilibrer les débats entre des locaux déterminés à bien défendre et des visiteurs davantage habitués aux billards de l’élite., se remémore Giresse, en pensant à l’élimination de son TFC sur la pelouse de Lyon-La Duchère, en 2006 (2-1). Le climat, pas franchement au beau fixe à cette période, joue aussi son petit rôle., souffle Correa qui, en 2009, avait vu l’ASNL tomber aux tirs au but en Sologne (0-0, 4-2 t.a.b.).L’excuse, qui pourtant s'applique aux deux camps, n’est pas applicable à tous les coups., assène Abriel, qui avait subi lacalaisienne avec Lorient en 2007 (2-0).Ce qui rend également ces rencontres peu évidentes à aborder pour les cadors, c’est bien sûr leur place dans le calendrier. Il s’agit très souvent du premier match de l’année civile, programmé quelques jours à peine après les fêtes et une trêve hivernale durant laquelle les joueurs ont pu partir en vacances., raconte l’ancien coach lorrain., explique l’ex-milieu toulousain. Pendant que les amateurs attendent leurs adversaires de pied ferme, ceux-ci débarquent, enchaîne Thibault Giresse., assure Fabrice Abriel.Et d’ajouter :L’ancien Merlu a surtout en tête l’élimination subie deux ans plus tôt, à Quevilly (1-0), alors qu’il portait le maillot guingampais., rembobine-t-il.Comme quoi, si la tête n’y est pas, il y a peu de chances que les jambes suivent., rappelle Pablo Correa.Plus généralement, le technicien de 54 ans - en poste depuis peu au Royal Excelsior Virton, en D2 belge – estime queCe n’est néanmoins pas le cas partout, à en croire Thibault Giresse., expose l’adjoint de Stéphane Dumont à l’EAG.Une fois l’exploit concrétisé, les caméras sont uniquement braquées vers les héros du jour, qui laissent éclater leur joie devant un public en liesse. Les joueurs de Ligue 1, eux, quittent la scène sans demander leur reste. Dans le vestiaire, l’ambiance est forcément pesante., soupire Pablo Correa., admet Thibault Giresse, dont les faits d’armes dans l’épreuve demeurent par ailleurs plus que flatteurs (vainqueur en 2014, demi-finaliste en 2008, 2015 et 2017).Relativiser et vite renouer avec le quotidien du championnat, c’est aussi le remède préconisé par Fabrice Abriel., narre celui qui dirige l’équipe féminine du FC Fleury 91.Une bonne nouvelle, assurément, pour les futures victimes du traquenard de début janvier.