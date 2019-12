Hombourg-Haut éjecte Auxerre de la Coupe de France !

MR

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

Auxerre passe à la trappe.Petit poucet de ce huitième tour de la Coupe de France, Hombourg-Haut (R3) a encore créé la surprise en éliminant l'AJ Auxerre de Jean-Marc Furlan ce samedi après-midi. Tout a d'ailleurs rapidement mal commencé pour les Bourguignons, surpris dès la 8minute de jeu par le buteur maison : Hassan Mbarki.Après la pause, l'AJA réussit enfin à revenir dans le match, grâce à un but de Mickaël Le Bihan. Pas suffisant pour saper le moral et la motivation des amateurs mosellans, qui réagissent aussitôt et reprennent les devants à la faveur d'un but de Khalid Bénichou. En fin de match, les joueurs de Thierry Steimetz font le dos rond, parviennent à tenir cette avantage au score (2-1), et se qualifient donc pour un 32de finale d'ors et déjà historique.Les Spartiates attendent désormais le FC Metz de pied ferme.