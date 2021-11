Guingamp engloutit Liffré, Sochaux et Nîmes assurent

Coupe de France avec Liffré face à Guingamp ! EN AVANT la #Bretagne ! Grosse ambiance dans le stade ! #foot ? #guingamp pic.twitter.com/vYJnV9gqnq — ? Aurore COUÉ (@aurorecoue) November 13, 2021

CG

La magie de la Coupe opérera plus tard.Après l'élimination d'Ajaccio aux tirs au but contre Orléans ce vendredi soir, les pensionnaires de Ligue 2 ont fait respecter la hiérarchie ce samedi après-midi lors du 7tour de la Coupe de France. À commencer par Guingamp, large vainqueur de l'US Liffré (0-8), qui évolue en Régional 1, dans un derby breton. Si le portier liffréen avait stoppé un penalty dans les premiers instants de la partie, il n'a rien pu faire pour empêcher Sampaio, Gomis, Barthelmé, Phaeton (doublé) et le Stéphanois Abi (doublé) de faire trembler les filets.Pas de frayeur non plus pour Nîmes, qui s'est imposé face au FC Chusclan-Laudrun (0-3) dans un match à six divisions d'écart pendant lequel Koné, Omarsson et Benrahou se sont distingués. Même histoire pour Sochaux et Grenoble, respectivement vainqueurs de Bresse Jura (1-3) et de Saint-Cyr Collonges (1-2).Qui a dit qu'on ne pouvait pas se régaler pendant la trêve internationale ?