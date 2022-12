Coupe d'Espagne : l'Athletic Club, Elche et Villarreal filent en 16es

Les résultats :

CD Guadalajara 0-3 Elche

Intercity 2-0 Mirandés

Diocesano 0-2 Getafe

Guijuelo CD 1-2 (ap) Villarreal

Real Unión 0-1 Majorque

Sestao 0-1 Athletic Club

AD Alcorcón 1-1 (2-4 tab) Carthagène

Atlético Paso 0-1 Espanyol

AB

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

Retour au football domestique.Ce mardi soir débutaient les 32de finale de la Coupe du Roi. Huit rencontres au programme (sont exemptés de ce tour : le Real Madrid et le FC Barcelone, les deux premiers du classement de la précédente Liga, ainsi que le Betis et Valence, finalistes de la dernière), qui ont vu les favoris s'extirper, sans trop de problèmes, des pelouses boueuses ou synthétiques de la péninsule.L'Athletic Club a ainsi disposé de son rival de la Sestao River (D4), grâce à Raúl García, quand Elche a roulé sur le CD Guadalajara (D5) pour se rassurer. Schéma similaire du côté de Getafe et de Majorque, respectivement vainqueurs du Diocesano (D4) et de la Real Unión (D3) toujours en déplacementet. Seules frayeurs pour l'élite, le succès en prolongation de Villarrealface à Guijuelo (D5), et celui en fin de partie de l'Espanyol,contre l'Atlético Paso (D5).Enfin, dans les duels équilibrés, l'Intercity (D3) a éliminé Mirandés (D2) avec brio, tandis que Carthagène (D2) a fait respecter la hiérarchie, aux tirs au but, devant Alcorcón (D3) au bout de la nuitRendez-vous ce mercredi pour la suite.