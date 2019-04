Coupe COSAFA : le Zimbabwe renonce

AB

Allô, l’ Afrique du Sud La Coupe de la COSAFA, un tournoi annuel réservé aux sélections de l’Afrique australe et de l’Océan Indien (Afrique du Sud, Mozambique Seychelles , Île Maurice Botswana , Eswatini, Comores Zimbabwe ), et qui devait se dérouler du 25 mai au 8 juin au Zimbabwe, tenant du titre, va devoir se trouver un nouveau point de chute.Motif : le gouvernement d’Harare n’a pas la moindre thune pour organiser la compétition. Et comme souvent, le Comité exécutif de la COSAFA devrait se tourner vers l’ Afrique du Sud , qui a accueilli les deux dernières éditions. Et sinon, il y a toujours moyen de demander à Robert Mugabe (95 ans), l’ancien chef de l’État zimbabwéen (1987-2017) et qui planqué des dizaines de millions de dollars à l’étranger, de financer le tournoi sur ses propres deniers.Allez, Bob, c’est pour la bonne cause !