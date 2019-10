Coup de tonnerre : Nicolas Pallois annonce sa retraite internationale

1

Suite à la liste de M.Deschamps Je mets un terme à ma carrière internationale ce jour , dommage...???. À samedi pour les 3 points !!! — pallois nicolas (@PalloisN) October 3, 2019

AAF

Pour paraphraser» .À la suite de l'annonce de la liste de Didier Deschamps pour les matchs de l'équipe de France face l'Islande et la Turquie, le défenseur du FC Nantes Nicolas Pallois, dévasté d'avoir encore une fois été écarté par le sélectionneur, a annoncé sur Twitter mettre un terme à sa carrière internationale. «» a tweeté, très probablement le cœur lourd et l'œil humide, le Français.À l'âge de 32 ans, Nicolas Pallois dis donc adieu aux Bleus après avoir un total étourdissant de 0 (zéro) sélection avec les Bleus, pour 0 (toujours zéro) convocation. On se souviendra surtout de ses absences aux Coupes du Monde 2010 et 2014 et aux Euros 2012 et 2016, ses 0 (encore zéro) but sous le maillot au coq et, surtout, pour son non-titre de champion du monde en 2018.Merci pour tout, champion. Profite de la retraite !