Coup de foudre à Nottingham

Nottingham Forest et la Premier League, c'est l'histoire d'une séparation qui dure depuis vingt ans. Mais cet été, Sabri Lamouchi est arrivé à la barre, et le géant endormi des bords de la Trent a repris goût à la vie, et à la victoire. Même si les deux derniers revers, dont celui de ce mercredi face à Hull City (1-2), sont venus rappeler combien le retour au sommet sera forcément tortueux.

« Et si c'était enfin notre année ? »

Anigo et Modesto dans la place

Nottingham Forest 1-2 Hull City Buts : Cash (52e) pour Nottingham // Magennis (38e), Bowen (48e) pour Hull City

Par Florent Caffery, à Nottingham

Mercredi soir, City Ground. Le théâtre des(ceux de Nottingham, pas de Liverpool) bouillonne. On a beau être un soir de Coupe d'Europe, ici, ça fait des lustres que la grésillante sono n'a pas craché l'hymne de la Ligue des champions. Il faut dire qu'à l'époque où Forest écrasait tout (deux Coupe d'Europe des clubs champions en 1979 et 1980), le compositeur britannique Tony Britten, à qui l'UEFA a commandé la chanson, n'avait pas encore posé la moindre note sur sa partition. Non, à Forest, en ce milieu de semaine, c'estqui dévale à pleins poumons sous les armatures métalliques de la Peter Taylor Stand. «» Un quart d'heure de jeu, l'air entraînant de Ritchie Valens en est déjà à son troisième rappel. Sabri Lamouchi, agité comme une puce sous le crachin automnal, replace sa bouteille d'eau tel Rafael Nadal et applaudit en direction des supporters. «, s'emballe Richard, 64 ans, imper de saison et lunettes bien accrochées.Les résultats aidant, l'ex-technicien évincé de Rennes en décembre 2018 au profit de Julien Stéphan s'est mis toute une clique de fanatiques (encore 27 624 supporters ce mercredi face à Hull) «» . Sa nomination fin juin a été suivie par l'arrivée de 12 joueurs, dont le portier Brice Samba devenu titulaire. Sa philosophie de jeu a convaincu une grande partie des sceptiques. En septembre, il a été sacré manager du mois. Nottingham ne presse pas à tout-va, patiente pour réduire les espaces, n'hésite pas à avoir recours régulièrement aux contre-attaques et saisit sa victime, généralement via Lewis Grabban (cinq réalisations) sans forcément faire d'éclat (5 des 6 victoires cette saison l'ont été par un but d'écart). Une roulée au bord des lèvres et les cheveux aussi rouges que son écharpe, Shirley reverdit : «Du voyage à Madrid en 1980 lors du deuxième sacre continental chipé à Hambourg (1-0), l'abonnée se prend à rêver : «» Pour le come-back dans les cimes, la patience sera un maître-mot pour ne pas sortir étouffé d'une pression populaire constante. La soirée de mercredi est venue le rappeler. Pas assez tranchants dans la surface, pris de vitesse dans les couloirs par Hull City, lesont cédé une deuxième fois de suite (1-2) après l'accroc à Wigan trois jours plus tôt (1-0). Après 13 journées, les compères du Malien Samba Sow pointent à la 8place avec 22 points, à quatre unités du leader West Bromwich. «, fulmine Dave avec son maillot des années 1980 légèrement taché par la sauce de ses frites., concédait après coup le manager, abrité par un parapluie devant une nuée de journalistes.» Le mercato d'hiver en dira un peu plus sur les ambitions de l'institution des Midlands. François Modesto (directeur technique chargé du recrutement pour l'équipe première) et José Anigo (chargé du recrutement international), nommés la semaine dernière par le magnat grec Evangelos Marinakis, y auront un rôle clé. De si belles noces ne mériteraient pas de vriller dare-dare. Et l'ex-international français Sabri Lamouchi (12 sélections, 1 but) d'admettre qu'il poursuit son apprentissage de ce côté-ci de la Manche. «(un marathon de 46 matchs, N.D.L.R.).» Face à Reading (20, 12 points), ce samedi, «» , histoire de rincer tout ça sur des airs de