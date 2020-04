Coucou, revoilà Nasser

Fantôme médiatique depuis que Leonardo lui a repris le rôle officieux de porte-étendard du PSG, le dirigeant parisien est revenu sur le devant de la scène en cette fin de semaine. Il lui incombera en effet de piloter le groupe de quatre présidents de clubs, qui tentera de négocier avec Canal + le paiement d'une partie des droits TV que la chaîne cryptée doit à la Ligue. De quoi se demander si ce n'est finalement pas l'activisme du patron francilien et, in extenso, du Qatar, qui conditionnera l'avenir proche d'une Ligue 1 pressurisée comme jamais sur le plan économique.



Nasser les poings

L'indispensable Monsieur Nasser

Par Adrien Candau

On ne l'attendait plus. Que fait précisément Nasser al-Khelaïfi au PSG depuis le 14 juin 2019, date du retour de Leonardo comme directeur sportif du club de la capitale ? Difficile de répondre. Non pas que le bonhomme chôme. C'est même tout le contraire. Dirigeant de Qatar Sports Investments, le fond souverain de Doha dédié au sport, vice-président de la fédération asiatique de tennis, président de BeIN Sports, désormais membre du comité exécutif de la puissante association européenne des clubs (ECA), Al-Khelaïfi ne cumule pas les mandats, il les empile. Sans surprise, on l'a moins vu, moins entendu ces derniers mois, alors que son nom trempait également dans un certain nombre d'affaires judiciaires, ce qui l'incitait peut être aussi à planquer au chaud son distingué museau Un signe éventuel, aussi, que sans délaisser le PSG et la Ligue 1, il souhaitait prendre un peu plus de hauteur, notamment dans la gestion du secteur sportif du club francilien. Puis le Covid 19 est arrivé, et les emmerdes avec : Canal et BeIN ont refusé de payer les droits TV qu'ils doivent à la LFP et les clubs s'en sont retournés vers le seul type qui semble capable de desserrer les cordons de la bourse des diffuseurs : Nasser al-Khelaïfi, évidemment.Voilà désormais le dirigeant du PSG officieusement à la tête d'un groupe de quatre présidents, composé également de Jacques-Henri Eyraud, Jean-Pierre Rivère et Olivier Sadran, chargé de négocier avec Canal le paiement d'au moins une partie des droits TV que le groupe audiovisuel doit à la Ligue. À en croire une source de l'proche du boss francilien, c'est Maxime Saada, le grand manitou de Canal, qui aurait lui même exigé la présence d'al-Khelaïfi pour chapeauter les discussions : «Jusqu'ici tout va bien ? Pas vraiment car Nathalie Boy de la Tour, la présidente de la LFP, a logiquement pointé l'émergence d'un possible conflit d’intérêts. La chose est évidente : Nasser al-Khelaïfi est président de BeIN Media Group, qui a aussi annoncé suspendre son paiement des droits TV de la Ligue 1 à la LFP. Et BeIN est aussi, depuis quelques mois, en partenariat exclusif avec Canal+, qui deviendra à partir du 1er juin 2020 le distributeur exclusif de la chaîne qatarie sur toutes les plateformes en France. Autre bizarrerie, c'est bien avec la Ligue, non pas avec le collectif de présidents désigné pour discuter avec Canal, que les chaines ont signé les contrats en cours sur les droits TV. La constitution de ce quatuor chargé de négocier avec la chaîne cryptée dénoterait-elle une perte de contrôle des instances du football français sur le dossier ?Ces dernières se sont manifestement résignées à refiler la patate chaude à Nasser al-Khelaïfi qui, en ces temps mouvementés, démontre que les intérêts qu'il représente sont la vraie clé de voûte économique du football national. Ajoutons que le président du PSG n'est évidemment pas le moins bien placé pour convaincre BeIN de consentir à payer au moins une partie des 42 millions d'euros de droits TV que la chaîne refuse elle aussi de verser à la LFP. «» , ajoute ainsi la source proche du dirigeant parisien dansLa signification du schmilblick ? Difficile d'y apposer une lecture définitive, mais la crise actuelle semble comme accentuer le phénomène de concentration des pouvoirs qui caractérise désormais le football hexagonal. Président d'un club dont la domination sportive et économique est quasi hégémonique à l'échelle nationale, à la tête d'un diffuseur majeur, lui même désormais en affaires avec Canal +, un autre ayant droit de taille, al-Khelaïfi et le PSG sont à la croisée des mondes et des influences. Personne ne doute que c'est aussi très largement au club francilien et à ses stars en pagaille que la Ligue 1 doit par ailleurs l'explosion des droits TV du championnat pour la période 2020-2024 . Une forme de PSG dépendance, que la pagaille du moment ne risque pas d'atténuer. Difficile de jauger si la Ligue 1 s'en portera mieux ou pas à terme, mais une chose est sure : la santé économique du football français semble plus que jamais assujettie aux décisions d'un président à l'influence tentaculaire.