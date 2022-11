Cotes Brésil Serbie : meilleures cotes et meilleurs bonus pour parier sur le match de la Coupe du monde

Les meilleures cotes pour Brésil Serbie

Pariez sur Brésil Serbie

Profitez de 100€ offerts DIRECT pour 100€ déposés chez Winamax

Profitez de 100€ offerts DIRECT chez ZEbet

Profitez de 100€ offert chez Betclic dès la fin du match :

Ces meilleures cotes sont tirées du comparateur de cotes de RueDesJoueurs, partenaire paris sportifs de SoFoot. Les cotes sont susceptibles de changer jusqu'au coup d'envoi du match. « Jouer comporte des risques : endettement, dépendance... Appelez le 09 74 75 13 13 (appel non surtaxé). »

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

On vous dit quels sites de paris sportifs offrent lessur les trois issues du 1N2 du match- Laest cotée àchezqui vous offre 100€ DIRECT (déposez 100€ et jouez avec 200€).- Leest coté à 4,70 chezqui vous offre 100€ DIRECT (Déposez 100€ et misez avec 200€) en EXCLU avec le code SOFOOTX2- Laest cotée à 7,10 chez- Winamax vous offre le montant de votre 1dépôt jusqu'à 100€.- Déposez par exemple 100€ et misez avec 200€ !- Misez par exemple vos 100€ déposés (+ les 100€ offerts) sur ce pari et tentez de gagner(290€ - les 100€ de paris gratuits retirés après le pari).- Vous avez le droit en + à 500€ de bonus pour jouer au poker.- Rentrez bien le codelors de votre inscription- ZEbet vous offre le montant de votre 1dépôt jusqu'à 100€.- Déposez par exemple 100€ et misez avec 200€ !- Misez par exemple vos 100€ déposés (+ les 100€ offerts) sur ce pari et tentez de gagner(940€ - les 100€ de paris gratuits retirés après le pari).- Rentrez biendans la case "code promotionnel" du formulaire d’inscription.- Misez par exemple votre 1pari de 100€ sur ce pari et gagnez- Si votre pari est perdant, vos 100€ vous sont remboursés en paris gratuits !- Ces 100€ vous sont versés immédiatement après la fin du match.