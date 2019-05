Côte d’Ivoire-Comores le 7 juin à Boulogne

AB

Petit événement.Les Éléphants ivoiriens affronteront les Comores le 7 juin à Boulogne-sur-Mer , dans le cadre de la préparation à la CAN 2019 en Égypte. La Côte d’Ivoire, qui sera en stage à Chantilly du 1au 10 juin, disputera ainsi son premier match amical. La rencontre aura lieu au stade de la Libération, et le coup d’envoi sera donné à 19 heures.Les coéquipiers de Nicolas Pépé et Maxwell Cornet devaient initialement affronter la Gambie , laquelle s’est désistée. Après cette étape, les Éléphants partiront ensuite en stage à Abou Dhabi ( Emirats Arabes Unis ) où ils joueront deux nouveaux matches amicaux. Contre l’ Ouganda le 15, et contre un autre adversaire à désigner. Lors de la CAN (21 juin-19 juillet), ils rencontreront le Maroc , la Namibie et l’ Afrique du Sud Joli programme.