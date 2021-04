Corruption, communication et monarchie : et si la vente de l'OM n'avait rien à voir avec l'OM ?

Un Picasso à la poubelle

« Les hommes de MBS ont vidé sa maison et ont balancé un Picasso. À la poubelle ! Ils s’en foutaient de l’argent, tout cela c’était pour briser des hommes et des réputations, pour asseoir son pouvoir, plutôt qu'une pseudo lutte contre la corruption. »

« Si vous voulez être la personne qui parle pour la famille Al Saoud, ce n’est pas pratique qu’Al Walid se promène partout dans le monde en parlant de son immense fortune et que tout le monde le voit comme le prince le plus riche et le plus connecté d’Arabie saoudite. »

Gros sous et trahisons

La technique du sportwashing

« Jusqu’à présent, le pays a surtout mis le paquet sur l’évènementiel. Et ce avec un double objectif : être présent sur de nouveaux espaces conversationnels et montrer que l’Arabie saoudite a l’infrastructure et le capital économique et humain pour organiser avec brio des événements d’envergure internationale. »

Le Clásico du Golfe, un fantasme européen

« Même si dans l’imaginaire des Saoudiens la ville de Marseille résonne plus avec la pègre qu’avec une image positive clinquante, le pourtour méditerranéen est apprécié par les riches familles de la péninsule Arabique qui y investissent. »

« Pour les pays du Golfe, le sport représente une sphère symbolique, un espace de mise en scène de leur identité nationale, avec un folklore et des éléments géographiques constitutifs. C’est un récit national qui est conté. Il s’agit de légitimer par ce récit la famille régnante à travers une mise en scène de l’historiographie officielle. »

Une tentative de coup de bluff ?

« Le moment d’après épidémie est propice aux investissements, et notamment dans le domaine du divertissement. Mais l’OM, il s’agit peut-être d’un coup de bluff, lors d’une période d’instabilité vécue par le football européen, pour tenter d’acquérir un grand club français. »

Par Hélène Coutard





Le 4 novembre 2017, Al Walid passe la soirée dans le désert. Son camp est au milieu de rien, à 160km au nord de Riyad, pourtant l’endroit est aussi éclairé qu’un stade de foot. De grands tapis et des dizaines de coussins y sont étalés sur le sable, à l’occasion on y regarde la télé en plein air. Parfois, aux alentours de minuit, Al Walid met en scène un « majlis » , une tradition héritée des bédouins. Des hommes des tribus environnantes viennent rendre hommage au chef du camp et lui demander des services. Mais cette nuit-là, le téléphone sonne vers 4h du matin. Le roi Salmane demande à voir Al Walid en urgence. Il monte dans un SUV qui le conduit jusqu’à Riyad, à plus d’une heure. Lorsqu’il arrive au palais royal, on lui annonce que le meeting avec le roi se fera au Ritz Carlton. On le fait monter dans une autre voiture, sans son chauffeur ni son assistant ou ses gardes du corps. Son portable reste dans la première voiture. L’inquiétude du prince grandit lorsqu'il comprend, en arrivant, que le Ritz semble vidé de ses occupants habituels. Dans le hall, des gardes royaux et des regards fuyants. On le guide vers une suite luxueuse. Sur les chaînes d’infos, une seule news tourne en boucle : des dizaines d’hommes d’affaires, princes et hommes politiques ont été arrêtés pour corruption. Ce soir, le Ritz est une prison. La veille, les verrous ont été retirés, les rideaux décrochés, les portes des salles de bains retirées. Dans les couloirs, les gardes gardent les yeux fixés sur les prisonniers. Al Walid restera là 83 jours.En quelques jours, plus de 200 hommes sont amenés au Ritz. Le procureur général annonce au peuple saoudien que cette vaste opération a pour but de récupérer 100 milliards de dollars volés à l’État par des décennies de corruption. Mohammed ben Salmane est alors officiellement prince héritier depuis cinq mois. Il a le goût du spectacle. Après la guerre au Yémen (en 2015 alors qu’il est ministre de la Défense) et l’annonce de son plan de développement du pays, « Vision 2030 » , voici son troisième coup d’éclat. D’après plusieurs médias et ONG, les prisonniers du Ritz ont été interrogés et torturés jusqu’à ce qu’ils acceptent de céder une partie de leur fortune. Dans, les journalistes duBradley Hope et Justin Scheck racontent que le général Ali al-Qahtani, chef de la sécurité de Turki ben Abdallah al Saoud, lui aussi arrêté et fils de l’ancien roi Abdallah, aurait craché sur ses bourreaux en plein interrogatoire. Il mourra mi-décembre en captivité, sans que l’État n’explique jamais vraiment les circonstances de sa mort. Pour faire pression sur Al Walid, MBS jette en prison l’un de ses jeunes frères. Al Walid sera finalement libéré le 27 janvier 2018.En mars, il accordera une interview légèrement gênante à Bloomberg, dans laquelle il déclare que tout cela était. Il n’ani, mais tout s’est réglé par. Il n’en veut à personne, et tout est, explique aujourd’hui Justin Scheck.Mais combien le prince a-t-il dû lâcher pour recouvrer sa liberté ?, répond Safa Al Ahmad, directrice d’ALQST,Leparle tout de même de six milliards de dollars. Safa raconte l’histoire d’un riche businessman de Djeddah, qui a dû accepter de céder sa maison.Que s’est-il passé entre les cousins Al Walid et MBS ? Tout avait pourtant pas mal commencé. Le prince héritier précédent, Mohammed ben Nayef Al Saoud, un homme conservateur aux idées arrêtées, ne plaisait pas du tout à Al Walid., pose Safa Al Almad. Quand MBS, jeune chien fou assoiffé de pouvoir et de capitalisme, le chasse pour prendre sa place, Al Walid est ravi. La plupart des idées du plan « Vision 2030 » viennent en partie de l’homme d’affaires, consulté dès 2012 par son cousin sur les questions économiques : vendre une partie d’Aramco, la compagnie nationale de pétrole, pour investir dans de nouvelles sources d’énergie, mettre les femmes au travail en leur permettant de conduire et de voyager, réduire l’influence des religieux afin d’attirer investisseurs étrangers et touristes. En somme, s’ouvrir., dira Al Walid à un ambassadeur américain. L’homme d’affaires n’avait pourtant pas vu venir son arrestation par ce même cousin., analyse Justin Scheck.Pour MBS, Al Walid est un petit peu trop populaire à l’Ouest.Car en Arabie saoudite, depuis l’arrivée de MBS, il n’existe qu’une véritable règle : tout progrès doit venir d’en haut. Les activistes qui réclament des droits finissent en prison, même si le droit pour lequel ils militaient est accordé, et les hommes d’affaires ne doivent pas faire de l’ombre au futur roi., conclut Safa Al Ahmad.demande-t-elle. Bonne question. 650 millions par ci, 250 par là, on a tout entendu. Safa Al Ahmad et Justin Scheck répondent la même chose :Et Abdulaziz Almoayyad d’ajouter :Newcastle aurait-il traumatisé le royaume saoudien ? L’accueil des Anglais aurait en tout cas refroidi, et grandement vexé, le prince héritier, qui en serait resté très grognon, croient savoir plusieurs sources. Bien loin d’ouvrir grand les bras à ce nouvel investisseur du Golfe, la ville de Newcastle et le pays entier avaient débattu sur le bien fondé de cette nouvelle amitié. Amnesty International et Fair/Square Projects, une autre ONG, s’étaient publiquement manifestées auprès de la Premier League, offrant une expertise sans équivoque sur le faitAu lieu de fantasmer sur les possibles évolutions du club, lepubliait en mai 2020 le témoignage d’Hatice Cengiz, fiancée du journaliste Jamal Khashoggi, assassiné en octobre 2018 à Istanbul. Qui écrivait alors :Et pour cela, le prince a opté pour deux techniques bien connues des pays du Golfe. La première consiste à, ce que l’on pourrait définir par l’utilisation du sport pour se voir associé à ses grands événements et la joyeuse ferveur qu’ils suscitent. La France a remporté la Coupe du monde à Moscou ; qui s’est préoccupé du fait que Poutine fasse disparaître ses adversaires politiques ? Bien que le Qatar semble actuellement atteindre les limites de ce modèle, on peut estimer que la technique continue de fonctionner plutôt bien. Alors, en Arabie saoudite, MBS a décidé de tout donner sur le sport : organisation de combat de boxe dans les dunes, Paris-Dakar pendant 5 ans, Supercoupe d’Espagne et d’Italie, tournoi de golf, nouveau grand prix de Formule 1... Le désert saoudien est désormais partout sur les chaînes sportives.La deuxième technique consiste à engager un certain nombre d’agences de communication. À Londres, à Paris, elles sont nombreuses à travailler pour l’Arabie saoudite. Julie* travaille pour l’une d’elles en tant que consultante., explique-t-elle.Des sujets qui font office d’écran de fumée devant les autres.Tout cela au service de futurs business importants pour le pays :Pour cela, le sport fait office de vecteur idéal : international, intemporel, transculturel. «, reprend Julie.Et si le temps était venu pour l’Arabie saoudite de passer à la vitesse supérieure ? Non plus organiser et accueillir, mais rentrer dans leOn peut passer du temps à se demander si oui ou non Al Walid ou/et MBS vont vraiment acheter l’OM. Encore récemment, le journaliste Ben Jacobs affirmait que les négociations avaient tourné court : «, écrivait-il sur Twitter le 5 avril. Mais l’on peut aussi se demander pourquoi l’Arabie saoudite voudrait acheter l’OM. Raphaël Le Magoariec, doctorant en géopolitique du Golfe spécialisé dans le sport, a plusieurs réponses.Qui sont, malgré le peu d’intérêt d’Al Walid lui-même pour ce sport, des grands fans de foot.Alors, pourquoi l’OM ?D’après le chercheur, l’investissement dans un club de foot européen est conçu comme un outil de projection nationale visant à séduire un public étranger – des futurs touristes -, mais surtout à créer du lien avec des élites économiques, politiques, artistiques et avec des sportifs de premier plan vus comme de. Une stratégie payante pour le Qatar qui, placé sous embargo par l’Arabie saoudite et les Émirats en juin 2017, a trouvé des soutiens inattendus.Au sein même du pays, le foot est vu comme un outil politique.Pour ces nations jeunes (les Émirats et le Qatar sont nés en 1971, l’Arabie saoudite en 1933), il est important de renforcer une cohésion nationale. Le foot, sport très pratiqué par les Saoudiens, en deuxième position après la marche à pied, a eu cette utilité : dans les années 1970, les clubs locaux sont devenus des clubs gouvernementaux, résultats concrets de la rente pétrolière. Aujourd’hui, MBS, lui aussi, veut utiliser le foot saoudien à sa sauce :Les investissements dans le foot des Saoudiens n’ont donc pas qu’une utilité sportive ; ils servent à la communication, l’économie, le business, la politique et le maintien en place d’un régime monarchique. Quid de la compétition géopolitique avec le Qatar transposée sur les terrains de la Ligue 1 ?, sourit Raphaël Le Magoariec.Pour le chercheur, le projet de rachat de l’OM aurait peut-être bénéficié de la Covid-19.Avancer le nom d’Al Walid, un homme d’affaires connu et respecté,et. Quoi qu’il en soit, l’objectif des Saoudiens demeure le même :Pire qu’un épisode du, difficile de savoir finalement qui utilise qui. L’OM qui cherche à attirer les riches Saoudiens en faisant monter la sauce en amont localement ? Ou MBS qui lancerait des négociations à demi-sérieuses pour donner une nouvelle image de son pays ? Ce ne serait pas la première fois :, expliquent plusieurs sources concordantes. L’une d’entre elles raconte s’être entendu dire que désormais,