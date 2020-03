Coronavirus : jouer au foot multiplie-t-il les risques de contagion ?

Matchs reportés, championnats interrompus, compétitions en sursis... Le coronavirus impacte le sport plus que de raison et fait flipper tout le monde, même ceux qui apprécient les huis clos. Mais lors d'un match disputé sans supporter, le risque de contagion n'est en aucun cas multiplié pour les joueurs tapant le ballon sur le terrain. Et même si les probabilités de transmission grandissaient, ce serait tout sauf grave.

1

Scène incroyable. Layvin Kurzawa vient devant le Parc des Princes fêter la victoire avec les supporters, présents malgré le huis clos #PSGDOR #liguedeschampions #PSGBVB #COVID19 #coronavirus pic.twitter.com/AUzmH9Bbgl — Matthieu Brandely (@m_brandely) March 11, 2020

Un Balotelli à rassurer

Vidéo

Si Håland était malade, ça se verrait

Le virus n'aime pas le nez de Mbappé

Devant son écran, Mario Balotelli s'est cru face à un film d'horreur. Des hurlements sont certainement sortis de sa bouche, quand il a vu Layvin Kurzawa s'offrir en pleine crise de coronavirus un bain de foule avec des supporters pour fêter la qualification du Paris Saint-Germain en quarts de finale de la Ligue des Champions. La psychose de l'Italien, partagée par bon nombre de ses compatriotes et autres Européens, s'est traduite en mots il y a quelques jours alors que la Serie A n'avait pas encore été interrompue."Vous êtes protégés ! À huis clos, il ne vous arrivera rien !", délirait alors l'attaquant, sur Instagram.» Depuis, le football s'est arrêté dans la Botte et l'avant-centre peut tranquillement se couler quelques bières en prenant évidemment soin de laver sa bouteille au gel hydro-alcoolique devant un tutoriel d'Apple lui enseignant comment bien nettoyer son smartphone. Mais sa réflexion scientifique est forcément allée plus loin, et une question a sûrement dû lui traverser l'esprit lors de ses insomnies : jouer au ballon et se retrouver sur une pelouse face à des adversaires potentiellement malades multiplie-t-il les risques de contagion ?» , introduit Yannick, médecin dans un service de médecine du sport. Entre les deux mails quotidiennement reçus de la part des autorités et portant sur les cinq syllabes les plus employées par les Français ces dernières semaines, son confrère généraliste Jérôme accepte tout de même de répondre : «» Un contact rapproché et prolongé, qu'est-ce que ça veut dire ? Cela signifie une distance de moins d'un mètre entre deux joueurs se parlant, se touchant (d'ailleurs, l'avant-bras/avant-bras est moins préconisé que le pied-à-pied pour remplacer la poignée de mains de salutation, étant donné qu'il est conseillé de tousser dans son coude) ou se toussant/s'éternuant/se crachant dessus pendant plus de quinze minutes. Là, les micro-gouttelettes excrétées par un corps contaminé et présentes dans la salive ou la morve peuvent être transférées., note Yannick, qui a lui-même tapé la balle au niveau national étant jeune.» En d'autres termes, il faudrait voir un Marquinhos procéder à un impossible marquage plus qu'à la culotte durant une mi-temps entière sur Håland ou un Douglas Costa particulièrement énervé envoyant des mollards à son défenseur après chaque dribble pour envisager une infime possibilité de transmission. «, rappelle Jérôme, fatigué d'avoir à aborder ce sujet.» , comme pour Timo Hübers (Hanovre) ou Daniele Rugani (Juventus).Les symptômes, justement. «, explique Yannick, combiné à l'oreille alors qu'il cherche un bar dans le centre de sa ville pour regarder Paris Saint-Germain/Borussia Dortmund.» Envisageons tout de même le pire des scénarios improbables, à savoir quelques joueurs infectés présents sur le terrain. Question qui fait peur : l'activité physique serait-elle un facteur aggravant, niveau contagion ?Dans les colonnes du, le ministère de la santé parle de «» qui augmenteraient «» entre athlètes pour justifier les différentes annulations d'événements. Jérôme, lui, voit «» la respiration plus intense comme un possible inconvénient. La fréquence respiratoire augmentant, la quantité de micro-gouttelettes inoculée peut s'amplifier. «, ajoute Yannick, pressé de se commander sa pinte.» Mais encore une fois, le phénomène doit être rangé dans la catégorie «» plutôt que dans celle intitulée «» .D'autant plus qu'une partie de foot professionnel se dispute encore à l'air libre, jusqu'à preuve du contraire. Un endroit ouvert, dans lequel «, précise Yannick, à un gros quart d'heure du coup d'envoi de la soirée C1.» . Pour les plus flippés comme Balotelli, placer sa main devant sa bouche afin d'éviter habituellement le regard indiscret des caméras ne sert à rien. Les masques de base, dits chirurgicaux de type I ou de type II, ne sont pas non plus utiles au footeux en bonne santé. Et ceux en forme de bec de canard FFP2, réservés aux professionnels de santé, n'ont pas vocation à voir les projecteurs du Parc des Princes., prévient Yannick.» Et d'achever, sur une conclusion importante : «Reds