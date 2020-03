Comment SoFoot.com va faire face à ce salopard de Coronavirus

Pierre Maturana

So Footiennes, So Footiens,Le foot passe bien évidemment au second plan étant donnée la situation actuelle, car notre santé à tous passe avant tout. Avant la Ligue des Champions. Avant la L1. Avant le petit foot du dimanche matin avec les potes. Avant lerituel après le boulot. Avant tout, quoi.Mais le foot n’est pas complètement mort, non plus ! Ainsi, nous ferons tout ce qu’il faut pour continuer à vous proposer du contenu de qualité sur, pour nourrir votre passion et vous changer les idées.Nous travaillerons, dans le plus strict respect des gestes barrières et des mesures sanitaires, pour publier de nombreux articles sur l’actualité touchée par cette saloperie de virus, mais aussi des articles qui racontent l’Histoire et la Culture du foot ainsi que de ses acteurs/actrices, comme nous l’avons toujours fait. Nous en profiterons pour rééditer et remettre en avant certains entretiens cultes publiés par le passé sur notre site. Petit cadeau : nous mettrons également gratuitement en ligne, de temps à autres, des articles parus dans d'anciens numéros du magazineD’ailleurs, on vous prévient : on a déjà plein d’idées et lancé énormément de pistes, donc on vous donne rendez-vous sur nos réseaux sociaux et/ou sur le site quotidiennement pour découvrir tout ça !Alors, certes, le Coronavirus a pris l’avantage au match aller. Mais vous connaissez tous la suite : il va prendre la confiance et faire n’importe quoi pendant trois semaines alors que nous, on va tous respecter les consignes et faire gaffe à nos proches, aux plus âgés et aux plus fragiles. Et au retour, tous ensemble, on lui mettra une bonne grosse remontada dans sa gueule !On vous embrassera quand ce sera de nouveau autorisé, mais le cœur y est.