Cornet redonne le sourire à l'OL

Alors que Lyon était en difficulté sur la pelouse de Strasbourg, Maxwel Cornet a renversé la situation en égalisant avant d'offrir une passe décisive à Jeff Reine-Adélaïde pour offrir la victoire aux Lyonnais (1-2). Belle perf'.



Cornet répond à Fofana

La reine Adélaïde

Strasbourg (4-3-1-2) : Sels - Lala, Mitrović, Caci, Simakan - Djiku, Fofana (Da Costa, 82e), Liénard - Thomasson (Bellegarde, 77e) - Ajorque, Mothiba (Zohi, 89e). Entraîneur : Thierry Laurey.



Lyon (4-3-3) : Lopes - Tete, Marcelo, Denayer, Koné (Dubois, 66e puis Rafael, 83e) - Caqueret, Tousart, Reine-Adelaïde - Cornet, Dembélé (Andersen, 90e+4), Terrier. Entraîneur : Rudi Garcia.

Par Steven Oliveira

Ce n’est pas une nouveauté : le supporter lyonnais est moqueur. Et parmis ses cibles favorites se trouve un certain Maxwel Cornet. Que ce soit à cause de son maillot où le logo du club a été oublié face au Zénith, ou encore en raison de sa supposée maladresse. Sauf que l’ailier ivoirien n’est pas toujours nul, et qu'il est tout sauf maladroit. Sur le terrain de Strasbourg, il est venu le rappeler une nouvelle fois en évitant à l’OL de s’enfoncer encore un peu plus dans une semi-crise. D’abord avec une frappe enroulée dans le petit filet, puis par un centre décisif pour offrir la victoire à Lyon (1-2). Un combo but/passe décisive, que Maxwel Cornet effectue pour la troisième fois de l’année 2019. Plus que tout autre joueur de l’OL, comme le rappelle OptaJean. Costaud.En l’absence de Thiago Mendes et d’Houssem Aouar, Rudi Garcia lance dans le grand bain le jeune Maxence Caqueret (19 ans) au sein de l’entre-jeu. Une tactique qui n’est pas vraiment payante sur les premières minutes, puisque c’est Strasbourg qui allume la première mèche par l’intermédiaire de Ludovic Ajorque (5). Et si l’ancien buteur de Clermont voit sa frappe contrée par Marcelo, il se rattrape en décalant Yousouf Fofana qui décroche une jolie frappe croisée passant entre les jambes de Youssouf Koné et se logeant dans le petit filet (1-0, 21).Devant au tableau d’affichage, Strasbourg continue de maîtriser la rencontre en profitant des errements défensifs de Youssouf Koné et des glissades intempestives des milieux lyonnais. Sauf qu’Anthony Lopes a toujours des mains fermes, et le prouve sur une lourde frappe de Ludovic Ajorque (39). Ce même Ajorque qui observe son ballon flirter avec le poteau, quelques minutes plus tard (45). Mais alors que personne ne semblait y croire du côté de l’OL, Maxwel Cornet envoie un amour de frappe enroulée depuis l’entrée de la surface (1-1, 39).La seconde période sera du même acabit, avec un ballon qui ne veut pas faire de jaloux et qui se partage entre les jambes des Strasbourgeois et des Lyonnais. Cela n’empêche pas les 22 acteurs de se bagarrer pour le récupérer, à l’image de Ludovic Ajorque qui laisse traîner sa patte sur Anthony Lopes (68) et de Léo Dubois qui met une petite semelle à Lebo Mothiba avant de voir débouler quatre hommes en bleu (70). Heureusement que dans ce monde de brutes, il existe un homme capable d’apporter un peu de douceurs : Maxwel Cornet. Alors que Rudi Garcia s’apprêtait à le faire sortir, l’ailier ivoirien distille un centre téléguidé au second poteau sur le crâne de Jeff Reine-Adélaïde qui n’a plus qu’à pousser le cuir au ras du poteau de Matz Sels (1-2, 75). Le plus dur est fait et Lyon peut tranquillement faire tourner le chronomètre, tandis que Mohamed Simakan continue de mettre les attaquants lyonnais dans sa poche. Reste que le talent du jeune défenseur ne suffit pas à Strasbourg pour empêcher la fin d'une série de cinq rencontres sans connaître la défaite, à la Meinau. Frustrant, ce Cornet.