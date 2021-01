Corinthians humilie Fluminense

TB

Le respect is dead.La 29journée du championnat brésilien s’est achevée dans la nuit de ce jeudi à vendredi et s’est conclue en beauté par une gifle infligée par Corinthians à Fluminense (5-0). Jamais l’écart entre les deux équipes n’avait été aussi grand, rapporte. L’équipe de l’ancien parisien, Nenê, s’est faite foudroyer de A à Z pour ses débuts en 2021. Jô (25), Juan Cazares (56), Fagner (62), Mateus Vital (67) et enfin Luan Vieira (90+1) se sont quant à eux régalé sur le terrain.Après une première partie de saison compliquée, le Corinthians retrouve du poil de la bête et passe devant Santos au classement. Désormais 8, les champions 2017, ne sont plus qu’à une longueur de leur adversaire du soir, Fluminense, qui cale malgré une victoire face à Flamengo (1-2) lors de la dernière journée, et perd des points importants dans l'optique d'une qualification pour la Copa Libertadores.Le final s'annonce haletant.