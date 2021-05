Corentin Tolisso, timing parfait

Blessé pendant les trois derniers mois, le milieu du Bayern Munich s'est remis sur pied sur le gong et disputera son premier Euro avec les Bleus dans quelques jours. Une bonne nouvelle pour Didier Deschamps, qui raffole de ces profils, mais aussi pour un garçon qui ne ménage pas son engagement sur et en dehors du terrain.

Chéri Coco

Distributeur de bonheur

Par Mathieu Rollinger

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

Si l’on regarde le tableau de bord de Corentin Tolisso cette saison, impossible de se rendre compte du chemin parcouru au pays des grosses berlines. Depuis la rentrée de septembre, le milieu a disputé seulement 1308 minutes de jeu avec le Bayern, a bouclé seulement quatre matchs dans leur intégralité (dont un seul en Bundesliga), pour passer le plus clair de son temps au garage. Mais ces chiffres illustrent en creux une course contre le temps que l’ancien lyonnais vient de remporter. Voir Didier Deschamps, le pragmatique, oser prendre un garçon qui n’a dans les jambes que 28 minutes (englouties le week-end dernier contre Fribourg) en trois mois, se remettant tout juste d’une rupture d'un tendon au niveau des quadriceps survenue lors d'un entraînement en février, aurait de quoi surprendre. Pourtant, mardi, c’est bien lui qui s’est fait une place parmi les six milieux de terrain de la liste, plutôt qu'Eduardo Camavinga, Tanguy Ndombele, Steven Nzonzi ou Téji Savanier.La, déplorée par Hansi Flick au moment de sa blessure, s'est terminée par un, et la présence de Coco dans les 26 confirme deux choses. La première, c’est que le sélectionneur tricolore a pris la peine de s’assurer que le joueur pourra atteindre son pic de forme au moment de l’ouverture de l’Euro., assurait le boss mardi au siège de la FFF.(contre Augsbourg, NDLR)Les jurisprudences Zidane 2002 et Vieira 2008 ont vacciné les Bleus contre le fait d’emmener des joueurs blessés en tournoi final, et c’est en ce sens qu’Anthony Martial ou Ferland Mendy n’a pas eu la chance d’être embarqués, même sur une jambe. Ensuite, cette sélection montre aussi à quel point le Munichois est devenu important dans l’esprit de Deschamps.Dans ses paramètres, Tolisso représente tout ce que le Basque chérit : une mentalité exemplaire, qu'il soit aligné sur le terrain ou non, une polyvalence que seuls Moussa Sissoko et Blaise Matuidi pouvaient lui apporter auparavant, et une qualité technique lui permettant d'être décisif dans son jeu long ou devant le but. Des atouts qu'il a étalés de 2014 à 2016 chez les Bleuets, puis lors de chacune de ses 23 capes chez les A depuis mars 2017. Lors de son dernier rassemblement en équipe nationale en octobre 2020, il avait rendu une copie très propre en Croatie (victoire 2-1), mais avait surtout signé un but et une passe décisive lors de la balade contre l'Ukraine à Saint-Denis (victoire 7-1). Derrière le duo Pogba-Kanté, le milieu à tout faire est une des alternatives les plus sûres pour Didier Deschamps, même si Adrien Rabiot peut aussi lui contester la place de troisième milieu après sonréussi. Mais quoi qu'il en soit, le Bavarois aura un rôle à jouer pendant cet Euro.Peu sont ceux qui peuvent s'en souvenir spontanément : Corentin Tolisso avait démarré la Coupe du monde 2018 en tant que titulaire, préféré au soldat Matuidi pour affronter l'Australie (2-0). Terminant la phase de poules sur le banc, il avait ensuite participé à chacun des matchs jusqu'à la finale (17 minutes), mais c'est surtout son match contre l'Uruguay, pour compenser la suspension du même Matuidi, qui a marqué les esprits pour de bon. Didier Deschamps et sa mémoire d'éléphant le savent trop bien : Corentin fait du bien à cette équipe de France. Mais pas que. Preuve de son engagement total, le natif de Tarare a été distingué ce jeudi par l'UNFP comme, pour son action auprès des enfants en situation de handicap. Pendant le confinement, il avait notamment mis en place des visioconférences avec ces derniers, en partenariat avec les associations Handicap Tous Mobilisés et Players For Society. Mettant son statut de champion du monde au profit de causes qui le touchent, il expliquait dans L'Équipe être, continuait-il.Ou comment changer les choses à la force du poignet.