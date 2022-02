Corentin Tolisso déjà forfait pour le rassemblement des Bleus fin mars

AEC

Et on reprend le cycle des blessures pour Tolisso.Sorti blessé lors de la victoire du Bayern face à Greuther Fürth (4-1) ce dimanche , Corentin Tolisso souffre d'une déchirure à la cuisse et devrait être absent trois à quatre semaines. L’ancien Lyonnais sera donc donc trop juste pour prétendre à l’équipe de France lors du rassemblement fin mars (matchs contre la Côte d'Ivoire à Marseille et l'Afrique du Sud à Lille). Absent depuis la fin de l’Euro (il a manqué trois rassemblements) à cause de blessures notamment, le milieu de terrain revenait bien depuis le début de l’année 2022 en ayant joué au moins 45 minutes sur les six dernières rencontres du club allemand., a déclaré Julian Nagelsmann après la rencontre. Lucas Hernández a lui aussi dû laisser sa place contre le bon dernier de Bundesliga, mais les nouvelles sont bien plus rassurantes :, a précisé le jeune entraîneur bavaroise. Victime de problèmes musculaires, Kingsley Coman a manqué le match de ce week-end, mais le Bayern n’a communiqué aucune durée d’indisponibilité.Laa pris un sacré coup ce week-end en Bavière.