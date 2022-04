Corentin Martins nommé sélectionneur de la Libye

Corentin Martins devient le nouvel entraîneur de la Libye .Le mauritanien Sall Moustapha qui était son adjoint chez les Mourabitounes sera un des adjoints. pic.twitter.com/u2GDQXcElw — Lassana Camara (@mauritaniefoot) April 11, 2022

L'odyssée africaine continue.Ce lundi, la Fédération libyenne de football (LFF) a annoncé la nomination du Français Corentin Martins comme sélectionneur. Il remplace l'Espagnol Javier Clemente, en poste depuis le 25 mai 2021 et remercié à la suite de résultats jugés insuffisants. Il avait été limogé à la suite de l’élimination en phase de groupes des qualifications à la Coupe du monde 2022. Martins s'est engagé pour un an avec son adjoint mauritanien Moustapha Sall.L'ancien milieu auxerrois était sans poste depuis son limogeage de la sélection mauritanienne en octobre 2021. Il a dirigé les Mourabitounes durant sept années , en les amenant notamment aux CAN 2014 et 2021. La Libye est la seconde sélection africaine qu’il dirige. À 52 ans, il aura pour objectif d'emmener les Chevaliers de la Méditerranée à la CAN 2023 (dont le tirage au sort des groupes de qualification aura lieu le 19 avril) en Côte d'Ivoire, une compétition à laquelle ces derniers n’ont plus participé depuis 2012. Autre échéance à venir pour Corentin Martins, les qualifications pour le CHAN, le Championnat d’Afrique des nations (le tirage au sort des groupes de qualification se déroulera le 28 avril) dont l'édition 2023 aura lieu en Algérie.Et s'il n'y arrive pas, il aura intérêt à avoir un bon a-Libye.