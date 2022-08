Copenhague gagne, mais se voit frustré par Trabzonspor

Copenhague (4-3-3) : Ryan - Diks (Ankersen, 81e), Vavro, Khocholava, Kristansen - Lerager, Zeca, Falk (Stamenic, 89e) - Haraldsson (Bøving, 68e), Biel (Jóhannesson, 81e), Claesson. Entraîneur : Jess Thorup.



Çakır - Stryger Larsen, Denswil (Bartra, 58e), Hugo, Elmali - Bakasetas, Siopis (Bardhi, 58e) - Kouassi (Djaniny, 46e), Ömür (Toköz, 89e), Trezeguet - Cornelius. Entraîneur : Abdullah Avcı.

AL

COP 22 > COP 21.Dans une vraie ambiance de Coupe d'Europe, et un parcage visiteurs lui-même au diapason, Copenhague a pris le meilleur sur Trabzonspor, mais la marge de manœuvre est mince et la Ligue des champions est encore loin. Revenu plus proche de sa Suède natale après une pige fructueuse à Krasnodar, Viktor Claesson est au départ puis à la conclusion, sur l'ouverture du score des Lions. En bout de course, bien servi par Rasmus Falk, le natif de Värnamo tacle la sphère et fait mouche (). Trabzonspor a du mal à exister, hormis une volée de Jens Stryger Larsen (30).Au retour des vestiaires, Denis Vavro dévie un corner vers le second poteau, moment choisi par Lukas Lerager pour surgir, tendre son pied droit et caler le cuir en hauteur, au fond des filets (). Un excellent centre de Djaniny offre une opportunité en or aux Turcs, mais Abdülkadir Ömür - bien que lancé aux huit mètres - claque sa tête au-dessus de la transversale (52). Tout semblait aller sur des roulettes pour les Danois, mais les hommes de Jess Thorup choisissent de reculer, et Davit Khocholava met le genou en opposition sur une frappe lointaine d'Anastasios Bakasetas, qui n'annonçait rien de spécial ().La messe n'est clairement pas dite.