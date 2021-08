Copa Libertadores : Fluminense écarte Cerro Porteño et passe en quarts

HB

Fred, l’immortel.Jusqu’à la nuit de mardi à mercredi, il restait encore une place vacante en quarts de finale de la Copa Libertadores. Fluminense ne s’est pas privé pour l’occuper. Après sa victoire au match aller (2-0) contre les Paraguayens de Cerro Porteño, Flu n’avait plus qu’a finir le travail. Et c’est ce bon vieux Fred (37 ans) qui a plongé les mains dans le cambouis en transformant un penalty à la 24. N’ayant pas besoin de plus pour se qualifier, lesse contentent de cette victoire sur la plus petite des marges et rejoignent les quarts. Sur les huit clubs qualifiés, cinq sont Brésiliens, ce qui constitue un record dans la compétition reine en Amérique du Sud. Parmi les trois résistants, on retrouve le SC Barcelona (Équateur), futur adversaire de Fluminense.Sympa, cette Coupe du Brésil.