Copa América : le Venezuela accroche l'Équateur, le Pérou surprend la Colombie

AL

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

Soirée surprenante en Copa Covid.Malgré l'insistance équatorienne devant les cages de Wuilker Faríñez (gardien remplaçant du RC Lens), le Venezuela s'en est sorti dans les arrêts de jeu face à la Tri (2-2). Edson Castillo (51) et le crâne de Ronald Hernández (90+1) ont répondu après la pause à Ayrton Preciado (39) et à un opportuniste Gonzalo Plata (71), dans un match vivant. Les deux équipes ferment cependant la marche dans le groupe B de la Copa América, et la situation du Venezuela n'est pas la meilleure, lui qui compte un match en plus.D'autant qu'un peu plus tard dans la nuit et dans la même poule, le Pérou a totalement pris de court la Colombie (2-1), grâce à Sergio Peña (17) et le défenseur centrald'Everton, Yerry Mina, buteur contre son camp sur corner un peu après l'heure de jeu. Le penalty de Miguel Borja (53) n'y a rien changé : les coéquipiers de Duván Zapata ont pris undans la plus pure tradition nord-américaine. Même s'ils conservent pour l'instant leur deuxième place derrière l'inatteignable Brésil qu'ils affronteront jeudi, les Colombiens ont un match en plus par rapport au Pérou (4 points contre 3).