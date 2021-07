Copa América : la Colombie arrache la troisième place au Pérou sur le gong

AD

Pour la première fois depuis 2016, la Colombie retrouve le podium de la Copa América.Lesse sont imposés cette nuit face au Pérou (3-2), à l'Estádio Nacional de Brasília, dans la petite finale de la compétition sud-américaine. Yoshimar Yotún a ouvert le score pour les Péruviens, avant que Cuadrado n'égalise peu après le retour des vestiairespuis délivre un caviar à Luis DíazSi les derniers finalistes malheureux de lapensaient avoir fait le plus dur en remettant les pendules à l'heure à huit minutes de la fin du temps réglementaire, grâce au but de la tête de Gianluca Lapadula, c'était sans compter sur la magnifique frappe de loin de Luis Díaz à la toute dernière seconde et qui a donc permis à la Colombie d'obtenir la médaille de bronzeAvec ce doublé synonyme de trois et quatrième but dans la compétition, l'ailier gauche du FC Porto a rejoint Lionel Messi en tête du classement des buteurs de la Copa América. Une performance qui lui a évidemment valu d'être élu homme du match.Et maintenant, la nuit blanche sera pour la succulente finale Brésil-Argentine et son duel Neymar-Messi.