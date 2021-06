Copa América : Équateur et Pérou dos à dos

AL

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

L'Équateur se saborde. Avant le Brésil , Équateur et Pérou se sont livrés une belle bataille dans la nuit de mercredi à jeudi, bataille qui n'avance pas plus que ça les premiers nommés, désormais à la merci du Vénézuela dans ce groupe B de la Copa América. Pourtant, comme face à la, laa pris les devants et plutôt bien comme il le faut (2-0). À la 23minute, Renato Tapia est poussé à la faute par un centre fort d'Estupiñán puis par la bonne présence d'Alan Franco. Au CSC succède un coup de pied arrêté parfaitement exécuté à destination d'Ayrton Preciado.Mais le Pérou, inexistant dans le premier acte, revient à hauteur en dix petites minutes après la pause. Tout d'abord, c'est Gianluca Lapadula, l'avant-centre de Benevento et international depuis novembre, qui se montre clinique après un gros travail de Cueva. À la 54minute, retour à la case départ pour un incorrigible Équateur : deux glissades et un contre éclair plus tard, André Carrillo égalise sur un service du même Lapadula.Si lay est presque, pour la, il va sans doute falloir prendre au moins un point contre le Brésil pour atteindre les quarts de finale...