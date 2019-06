Copa América : ce qu'il faut savoir du groupe C

Le groupe C sera clairement celui des outsiders. Alors que le Chili, double tenant du titre est sur le déclin, l’Uruguay s’avance sûr de sa force, et l’Équateur est un mystère. Entre ces trois-là, la bataille s’annonce féroce. Le Japon, lui, devrait être un invité poli et faire de la figuration.

Comment va le favori uruguayen ?

Il va se faire rouler dessus : le Chili

Le joueur frisson : Takefusa Kubo

Le joueur qu’on n’a pas du tout envie de voir : Bolillo Gómez

Trois bonnes raisons de suivre ce groupe

Pour assister au crépuscule de la génération dorée chilienne



Parce que c’est le groupe le plus ouvert du tournoi



Parce qu’on a hâte d’assister aux retrouvailles entre Jara et Cavani, quatre ans après « l’olive gate »



Vidéo

Gonzalo Jara fait-il un blocage au stade anal ?

Trois bonnes raisons d’en avoir rien à cogner

Parce que franchement l’équipe B du Japon...



Parce qu’on sait que le choc du groupe entre le Chili et l’Uruguay sera un combat de chiffonniers plus qu’un match de foot. Pluie de cartons attendue sur Rio.



Parce qu’aucun match de ce groupe, n’aura lieu avant minuit heure française



Copa América 2019 : ce qu'il faut savoir du groupe B

Mais pourquoi il n’est pas venu ? Claudio Bravo Capitaine de la sélection lors de ses deux sacres continentaux, 119 capes au compteur, le gardien remplaçant de Manchester City ne sera pourtant pas le dernier rempart de la Roja cet été. La raison ? « El Condor » a tout simplement été déclaré persona non grata par ses coéquipiers ! Le sélectionneur Reinaldo Rueda a discuté avec Gary Medel, Mauricio Isla et Arturo Vidal, les tauliers du vestiaire, et les 3 ont été clairs avec le coach, ils ne veulent plus de Bravo en sélection. Ses anciens coéquipiers lui reprochent d’avoir brisé l’omerta et enfreint les règles du vestiaire lors d’une interview avec une radio chilienne au cours de laquelle Bravo avait déclaré que « l’indiscipline était responsable de la non qualification à la Coupe du monde l’an passé » . Bonjour l’ambiance.



La stat à la con L’Équateur est l’équipe qui a encaissé le plus de buts dans l’histoire de la Copa América. 311 en tout. La Tri est aussi la seule sélection sud-américaine avec le Venezuela à ne jamais avoir remporté la Copa.



L’inexpertise de feu Frédéric Dard « L'Uruguay est un patelin inimportant, connu seulement des joueurs de Scrabble à cause de ses trois u. »



Si ce groupe était un tube de l’été : Ecuador de Sash De la bonne eurodance des années 1990 qui casse la tête et sert d’hymne non officiel à la Tri.



Vidéo



Par Arthur Jeanne

Quart de finaliste de la dernière Coupe du monde, large vainqueur des ses 3 derniers matchs amicaux sans encaisser le moindre but (contres des adversaires très faibles certes), l’Uruguay va bien, merci pour elle. Toujours guidés par l’inamovible Maestro Tabárez, lessavent à quoi ils jouent. Mieux, ils disposent à presque tous les postes d’une relève générationnelle intéressante. Au milieu de terrain, les jeunes ont déjà pris le pouvoir. Nández, Torreira, Valverde ou Bentancur évoluent tous déjà dans les meilleurs clubs du monde, à à peine plus de 20 ans. Et devant, Maxi Gómez qui vient d’enchaîner deux saisons pleines avec le Celta, est un joker intéressant pour Cavani et Suárez. Manque peut-être juste un créateur, mais cela fait un moment que l’Uruguay n’en a pas eu. Tapie dans l’ombre du Brésil et de l’Argentine, comme d’habitude, lapourrait bien rappeler que c’est bien elle, la vraie reine de l’Amérique, huit ans après son titre.On a rarement vu un double champion en titre se présenter dans des conditions aussi mauvaises. Sans fonds de jeu, en panne d’idées, avec un vestiaire divisé, des cadres diminués et aucun jeune capable d’assurer la relève, le Chili fait peur. Lan’a eu qu’un seul match de préparation face à Haïti pour se préparer. La victoire obtenue 2-1 face à un adversaire d’une faiblesse abyssale ne devrait pas rassurer les Chiliens. À tel point qu’un sondage Adimark l’indiquait récemment, les Chiliens croient davantage en les chances de la sélection féminine à la Coupe du monde (alors que c’est leur premier Mondial et qu’elles ont perdu leur premier match contre la Suède !) qu’en celles de laà la Copa América. Et ce ne sont pas les rodomontades un brin pathétiques d’Arturo Vidal qui suffiront ! Restent l’énergie du désespoir et l’orgueil d’une génération dont ça sera le dernier défi pour faire mentir les pronos.Qu’attendre d’un pays invité qui se présente au Brésil avec trois briscards (Okazaki, Shibasaki et Kawashima) et vingt juniors ? A priori, pas grand-chose. Le Japon semble réduit à faire de la figuration. Et à préparer l’avenir. À ce titre, la principale attraction des Blue Samurais, s’appelle Takefusa Kubo. Formé au Barça, le meneur de jeu qui a débuté en sélection à même pas 18 ans (il vient de les fêter) en janvier, est retourné briller au FC Tokyo et vient de s'engager avec le Real Madrid. Et si l’on en croit sessur YouTube, il a tout du frisson. La preuve, il est surnommé le Messi japonais. Ceci dit, on sait trop bien qu’il y a autant de nouveaux Maradona et de nouveaux Messi que de villes surnommées Venise. Il y en a trop et l’appellation est souvent abusive. Ainsi si Montargis est la Venise du Gâtinais et Martigues la Venise provençale, qu’est-on en droit d’attendre du Messi nippon ? Réponse au Brésil.Pas un joueur, mais un sélectionneur. Le Colombien Bolillo Gómez a repris la tête de l’Équateur en août 2018. Lors de son premier passage à la tête de la, Gómez avait qualifié le pays pour sa première Coupe du monde. C’est aussi lui qui a emmené le Panama en Russie, pour la première participation à un Mondial de son histoire. Mais en Amérique du Sud, le « Bolillo » est également connu pour une autre raison, celle d’avoir frappé une femme à plusieurs reprises dans un bar de Bogota, en 2011. À la sortie du Bembe, Gómez s’en prend à Isabel Del Rio, avec qui il aurait eu un enfant adultérin. Devant l’ampleur du scandale, il doit quitter son poste de sélectionneur colombien, mais ne tarde pas à retrouver du boulot. Un homme pas franchement dans l’ère du temps.