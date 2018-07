Cool et sexy comme Gareth Southgate

Vous cherchez un petit look pour l’été ? Et vous envisagez sérieusement l’option gilet à la Gareth Southgate ? Ne faites pas n’importe quoi, n’importe comment.

Par Marc Beaugé

Jusque-là, Gareth Southgate était comme vous. Incapable de se faire respecter par la petite frappe du quartier. Infoutu de tenir ses nerfs au moment de tirer un penalty. Infichu, aussi, de décrocher un boulot digne de ce nom, et contraint d’accepter la première proposition venue. Mais, cet été, quelque chose a changé. Gareth Southgate est devenu cool. Et sexy. Grâce au jeu de son équipe ? Malgré lui.Tout tient en un gilet. «» , disent les Anglosaxons. Depuis le début de la Coupe du monde, le sélectionneur en porte systématiquement un, par-dessus une chemise ciel et accompagné d’une cravate club marine. Sans veste. Comme aucun autre sélectionneur ne se présente ainsi sur son banc de touche, cette dégaine est devenue sa signature. Et une micro-tendance. En Angleterre , les magasins Marks et Spencer, fournisseurs officiels des costumes de la sélection anglaise, auraient été dévalisés. Plus globalement, la presse anglaise annonce que les ventes de gilet ont augmenté de 35% ces derniers jours dans le pays. Le chiffre a probablement été obtenu au doigt mouillé, ou inventé de toutes pièces, mais on comprend l’idée. Et on comprend que vous soyez tentés vous aussi : qui n’a pas envie de devenir, subitement, cool et sexy ?Pour atteindre l’objectif sans encombre, nous n’avons qu’un seul conseil à vous fournir : suivez les conseils suivants.. On vous voit venir. L’idée n’est pas d’économiser en achetant seulement le pantalon et le gilet. L’idée est d’être cool. Et sexy. Achetez donc un costume trois pièces complet et enfilez-le. Puis, l’air de rien, faites tomber la veste.. Une gilet se marie bien mieux à une veste droite qu’à une veste croisée. Pour tout dire, sous une veste croisée, il est invisible.. Il existe des gilets droits, et des gilets croisés. Les gilets croisés sont très sophistiqués. Les gilets droits, comme celui de Gareth Southgate , sont plus faciles à assumer. De même, il est possibilité d’acheter un gilet dépareillé, dans une couleur différente du costume avec lequel vous allez le porter. Mais vous n’en n’êtes pas là : plat du pied, sécurité, sobriété.. Ou le gilet noir sur chemise noire. Car vous n’avez pas envie d’être confondu avec un serveur. Même si certains sont cool et sexy. Pour une sécurité supplémentaire, dans un mariage, ne stationnez jamais trop près du buffet.. Le gilet doit vous pincer la taille. N’hésitez donc pas à le serrer grâce à la pâte de serrage située dans son dos. Choisissez aussi précisément la longueur du gilet. Celui doit couvrir la taille de votre pantalon de façon que la chemise soit absolument invisible. C’est crucial.. Puisque le gilet doit être moulant, ne négligez pas la dimension physique de l’équation. En clair : un gilet vous ira toujours mieux avant le kebab qu’après.. Gareth le fait. C’est une erreur de débutant. La ceinture casse l’harmonie de l’association pantalon-gilet.. Cela marche comme sur les vestes. Le bouton d’en bas doit rester ouvert. Tous les autres doivent être fermés. Car un gilet qui pendouille n’a aucun sens.. Pourquoi ne pas retrousser les manches de la chemise ? Et pourquoi ne pas, aussi, enlever la cravate et déboutonner un peu la chemise ? George Best le faisait à merveille.. La détente a des limites. Pas de gilet avec un jean et des baskets dans un malencontreux délire «» . Pas de gilet par-dessus un T-shirt non plus. Pourquoi ? Parce que vous voulez être cool et sexy.