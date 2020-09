Truffert de lance

Pour sa première apparition en Ligue 1, Adrien Truffert a fait les choses bien. Entré en jeu avant la pause contre l'AS Monaco ce samedi, le joueur polyvalent de 18 ans a terminé la rencontre avec une passe décisive et un but au compteur, offrant la victoire sur un plateau au Stade rennais. Sa carrière chez les grands ne pouvait pas mieux commencer, et tous les espoirs sont permis pour la suite.

Truffert, symbole des jeunes

Homme à tout faire

Face à Monaco, Adrien Truffert a touché plus de ballons dans le camp monégasque (29) que dans celui rennais (18). Le latéral gauche s'est ainsi montré très disponible offensivement, éteignant Ruben Aguilar et provoquant ses deux actions décisives par son positionnement. (Source : Whoscored)

L'ascension de la Truffe

Au pied de la tribune Vilaine, Adrien Truffert accélère son échauffement. Du banc, le joueur de 18 ans au visage juvénile vient d'assister au tacle de Ruben Aguilar sur Faitout Maouassa, qui est revenu sur la pelouse en boitant très bas. Le latéral gauche rennais ne peut plus avancer, il s'effondre et c'est un coup dur pour Rennes qui perd son meilleur élément de la première période tout en étant mené au score par Monaco à la maison. 41minute : après avoir enregistré les consignes de Julien Stéphan et de son adjoint Matthieu Le Scornet, muni de sa tablette pour briefer le novice, Truffert fait son entrée dans la cour des grands.Le numéro 31 floqué dans le dos, le défenseur commence sa carrière en Ligue 1 par une touche rendue à Aurélien Tchouaméni – fair-play oblige – avant de s'installer dans son couloir., soulignera Stéphan en conférence de presse, après la rencontre.Mieux, il a vécu un baptême du feu rêvé. En une dizaine de minutes, Truffert aura renversé Monaco en délivrant un centre parfait à Steven Nzonzi avant de surprendre Benjamin Lecomte d'une frappe claquée à l'entrée de la surface dans le temps additionnel. Sacrée première.Dans le vestiaire après le match, Truffert a probablement dû découvrir une ribambelle de messages sur l'écran de son téléphone. Et a peut-être retrouvé le nom de quelques copains de son enfance passée en Eure-et-Loir, du côté de Jouy et de Chartres, où il aura joué cinq ans (2010-2015) avant de rejoindre le centre de formation du Stade rennais à quatorze piges. Face à Monaco, il a confirmé les promesses et surtout sa capacité à assumer le rôle de la doublure de Maouassa., prévenait Stéphan, deux jours avant la rencontre.Le coach breton n'a donc pas cherché à bricoler face à la blessure de Maouassa, préférant passer des paroles aux actes en donnant sa chance à Truffert, qui soufflera ses 19 bougies le 20 novembre prochain., a insisté Romain Salin, dans les coursives du Roazhon Park.Devant les 5000 chanceux présents route de Lorient, Truffert a dévoilé toute sa panoplie dans le couloir gauche rennais. Le temps de se mettre dans le bain, le défenseur ne s'est pas laissé impressionner par l'enjeu ou la maîtrise affichée par Monaco en première période. Surtout, il a profité du recul du bloc monégasque pour gratter un nombre de ballons importants dans le camp adverse. Ce qui lui a permis de faire parler sa technique, et d'être décisif., développe Stéphan.Mission accomplie pour Truffert, qui profite aussi de son expérience un cran plus haut sur le terrain pour faire la différence dans les trente derniers mètres. Le 5 septembre 2019, il avait d'ailleurs fait trembler les filets contre la Slovénie (1-0) en amical pour sa première sélection en équipe de France U19. Avant de récidiver deux mois plus tard contre les îles Féroé, en claquant un doublé., éclaire Jean-Luc Vannuchi, son entraîneur chez les Bleuets qui lui a adressé un texto de félicitations dans la matinée.Devant la Principauté, Truffert a montré qu'il savait faire les deux.Pour l'Eurélien, cette première en Ligue 1 est la suite logique d'une progression linéaire. Champion de France U17 et U19 avec le Stade rennais, Truffert sort d'une saison charnière pour sa carrière. En quelques mois, le latéral gauche a pu se frotter à des cadors européens en Youth League, découvrir l'équipe de France U19, connaître sa première convocation dans le groupe professionnel (en février, pour la réception de Nîmes), signer son premier contrat pro au mois de mai, et participer à la préparation estivale avec le groupe de Stéphan. Ce samedi soir, Truffert a basculé dans une autre dimension en se faisant un nom auprès des suiveurs du championnat de France et même du grand public., précise Jean-Luc Vannuchi.Salin, encore lui, confirme avec une dose de chambrage :C'est bien le principe du rêve éveillé.