Les supporters du Betis inondent la pelouse de peluches pour les enfants défavorisés

Desde esta perspectiva se aprecia mejor la lluvia pic.twitter.com/vQMvrcRfCV — alejandro misut (@alejandromisut) December 12, 2021

Grande la gente del @RealBetis Lluvia de peluches pic.twitter.com/g2l1SyziJy — jm (@juanmadpina) December 12, 2021

ABC

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

Noël avant l'heure à Séville.Chez les supporters comme chez les joueurs, au Real Betis, on sait comment faire des heureux. Alors que la Real Sociedad a subi la loi de Nabil Fekir et compagnie (4-0) , les enfants défavorisés n'ont pas été laissés de côté. À la mi-temps du match, une pluie de peluches est descendue des tribunes du stade Benito-Villamarín pour permettre aux bénévoles du club de faire une grande collecte. Plusieurs milliers de doudous ont été récoltés et seront distribués aux enfants de la ville.Tout a été prévu par le club sur son site internet pour faire en sorte qu'aucun enfant ne passe les fêtes sans jouet. Le Betis a ainsi précisé la taille maximale des peluches à lancer (35 centimètres) ainsi que l'interdiction de lancer celles avec des composants comme des batteries, ou à pile. Mais il était toujours possible de ramener des peluches plus grandes et électroniques en les confiant aux personnels avant d'entrer dans le stade.Désormais troisième de Liga, le Betis ne brille pas seulement par son niveau de jeu sur le terrain.