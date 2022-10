L’OM veut chasser les nuages

Brillants en Ligue 1, mais incapables de l’emporter en C1 en début de saison, les Marseillais ont inversé leur dynamique depuis la réception du Sporting. Mais avant de penser à repartir de l’avant en championnat, ils ont l’occasion, ce mercredi soir à Francfort, de faire un grand pas vers les huitièmes de finale de C1 et ainsi de s’assurer un coin de ciel bleu au printemps.

Coïncidence ou signe du destin, l’Olympique de Marseille joue son avenir européen dans l'une des capitales de l’UE. Dans la ville qui abrite la banque centrale européenne, les Marseillais espèrent bien réaliser le casse du siècle : battre l'Eintracht Francfort, pendant que Tottenham domine le Sporting. Un scénario aux airs de pactole, qui permettrait aux Phocéens d’être qualifiés pour les huitièmes de finale de C1 avant même la dernière rencontre de poule face à Tottenham, laquelle deviendrait alors une finale pour la première place du groupe D. Mais pour l’heure, la prudence est de mise. Certes, l’OM a remporté ses deux dernières sorties continentales face au Sporting, mais les hommes d’Igor Tudor restent sur trois défaites de rang en Ligue 1. Et les premiers nuages s’amoncellent dans le ciel provençal.Début octobre, à l’heure de défier le Sporting au Vélodrome, l'OM était au sommet du championnat, et au pied du mur en Ligue des champions ; cinq matchs plus tard, c’est l’exact opposé. D’abord parce que les Phocéens ont remis les pendules à l’heure en C1, grâce à leurs deux victoires face aux Portugais. Deux succès nets, minimisés par de nombreux faits de jeu en faveur de l’OM (encore faut-il les provoquer...), qui ont dynamité la chape de plomb qui pesait sur les Marseillais à chaque sortie en C1. Fini les moqueries : Marseille a retrouvé des couleurs et de l’appétit. Ce renouveau européen sera toutefois à confirmer sur la pelouse bouillante du Deutsche Bank Park, qui promet un accueil de feu aux Olympiens. Les supporters de l’Eintracht ont les incidents du match aller en travers de la gorge , et la journée s’annonce chaude dans et autour du stade., a tenté de minimiser le défenseur Djibril Sow mardi.Les 2000 fadas qui feront le déplacement auront fort à faire pour réussir à exister vocalement dans l’enfer du Waldstadion, dont la clameur contraste avec le calme qui règne autour de l’enceinte, posée dans la forêt en bordure de la ville., avait d’ailleurs anticipé Mattéo Guendouzi samedi, après la défaite à domicile face à Lens Car si l’OM s’avance en tâtonnant dans la ville de la saucisse, c’est que la confiance acquise en C1 a été ébranlée par trois revers de rang en Ligue 1 : une fâcheuse contre Ajaccio , une plus attendue au Parc , et une très rageante face aux Sang et Or, après avoir dominé la rencontre de bout en bout., a tenté de noyer Igor Tudor samedi.La fameuse défaite encourageante.La mauvaise série en Ligue 1 met toutefois en avant les faiblesses de cet OM qui n’a pas de plan B dans le jeu une fois ses couloirs neutralisés. Le réalisme olympien commence aussi à poser question, à l’image de la deuxième mi-temps lisboète conclue à onze contre neuf sans marquer, ou de la prestation globale face à Lens. L’absence d’un véritable numéro 9 se fait aussi parfois sentir. Et si les certitudes sont assez nombreuses (Pau López, Chancel Mbemba, Amine Harit, Guendouzi, Alexis Sánchez...) et que Jordan Veretout monte en puissance au milieu, Igor Tudor doit maintenant composer avec un vestiaire qui commence à se déliter. À la veille du match, le père de Gerson a allumé l’incendie dans L’Équipe mardi, affirmant que le Brésilien quitterait le navire en janvier.Privé de Bailly et Pape Gueye, le Croate a en plus sûrement noté que le Francfort de ce mercredi n’était pas celui du match aller. Désormais quatrièmes de Bundesliga, les Aigles ont trouvé leur rythme depuis leur succès au Vél'. Les victoires face à Leverkusen et Mönchengladbach en Bundesliga ont notamment marqué les esprits, alors que Randal Kolo Muani poursuit sa mue sur les rives du Main , a reconnu le coach de l'Eintracht Oliver Glasner, à la veille de la rencontre.Le technicien s’attendPrêts, les Marseillais le sont aussi, malgré la série actuelle., rassure Valentin RongierDans ce groupe oùselon Tudor, l'OM a en tout cas une première balle de match dans la fournaise de Francfort, dans laquelle il ne faudra pas brûler ses ailes., a relativisé Tudor. Après le naufrage nantais à Fribourg trois semaines plus tôt , il y a un honneur français à sauver outre-Rhin.