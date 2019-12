Contre Everton, United va franchir un palier monumental

AAF

À Manchester, on croit en la jeunesse.Avec le temps, l'argent, et la mondialisation du football, l'on aurait pu croire que l'académie d'un club comme Manchester United, l'un des plus riches et puissants au monde, tomberait vite aux oubliettes. Que nenni ! La tradition que représente la formation mancunienne en est une qui survit à tous les bouleversements du monde du ballon rond. Preuve en est cette statistique ahurissante : contre Everton, ce dimanche, United disputera son 4000(oui oui, quatre millième) match consécutif avec au moins un ou plusieurs joueurs formés au club dans son groupe.Une petite série qui trouve ses origines en 1937, il y a 82 ans, selon les recherches de Tony Park et Steve Hobin, auteur d'un livre intitulé. Une statistique qui a donc survécu au temps, avec des symboles comme la(Beckham, Butt, Giggs, Scholes et les frangins Neville) qui ont participé à entretenir le mythe et le prestige de l'Academy. Encore cette saison, dix joueurs de l'équipe première ont été formés au club (11 si l'on compte Pogba, passé par la Juventus depuis), dont la quasi-totalité des attaquants (tous sauf Anthony Martial). Avec beaucoup de temps de jeu : jeudi contre Alkmaar (4-0) en Ligue Europa , ils étaient par exemple cinq sur le terrain.La série n'est donc pas prête de s'arrêter. Même si United et ses fans ne diraient probablement pas non à une paire de renforts extérieurs cet hiver.